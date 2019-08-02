إليك 5 فنادق فاخرة تعشقها العائلات الحاكمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما تختار العائلات الحاكمة، في كافة دول العالم، أماكن معينة وفاخرة لقضاء إجازة أو للترفيه عن أنفسهم، ولكن ما هي الفنادق المفضلة التي يعشقونها؟

المملكة المتحدة، "Cliveden House":

يعتبر هذا المكان، منزلاً لعدة نبلاء، كما أنه المكان الذي قضت به دوقة ساسكس، ميغان ماركل، ليلة برفقة أمها قبل زواجها من الأمير هاري في عام 2018.

وزار الفندق في السنوات الماضية عدة شخصيات مرموقة، مثل الملكة فيكتوريا، والملك إدوارد السابع والملكة إليزابيث الثانية.

وسميت كل الغرف والأجنحة في الفندق على اسم شخصيات معروفة من ماضي "Clivden"، كما زينت كل غرفة بتصميم معين يناسب اسمها. وتعتبر غرفة "The Lady Ascot" واحدة من أرقى الاختيارات بالفندق، حيث تتمتع بسرير مظلل ضخم وأثاث مخملي منجد.

سويسرا، قصر "Gstaad":

افتتحت عائلة شيرز هذا القصر في عام 1913، وتعتبر عائلة "Monegasque" من زوارها المخلصين، إذ زاروا هذا القصر لعقود برفقة الأميرة غريس والأمير رينير وأبنائهم.

واختار حفيد الأميرة غريس هذا القصر ليكون المكان الذي يحتفل فيه بزفافه من الوريثة الكولومبية المولودة في الولايات المتحدة الأمريكية، تاتيانا سانتو ديمينغو، في عام 2014.

الملديف، "Cheval Blanc Randheli":

يستقبل هذا الفندق الزوار المهمين ويعتبر أيضاً موقعاً مناسباً للأشخاص الذين يسعون للحصول على بعض الهدوء والخصوصية.

ويدير الفندق "Moet Hennessy-Louis Vuitton"، كما صممه المهندس المعماري الشهير، جيان ميشيل غاثي.

أما فيما يتعلق بالشخصيات الشهيرة التي زارت المكان، فقام كل من دوق ودوقة كامبريدج بالتمتع بإجازة رومانسية في الفندق بعد افتتاحه في نوفمبر؟ تشرين الثاني 2013.

أوغندا، قصر "Kampala Serena":

ترحب أوغندا، المعروفة بلقب لؤلؤة أفريقيا، بالعائلات الحاكمة منذ سنوات، إذ استضافت الأمير أكيشينو والأميرة كيكو من اليابان، والملكة إيليزابيث الثانية من بريطانيا.

ويعتبر الفندق مكاناً هادئاً في قلب عاصمة أوغندا النابضة بالحياة.

ومن ناحية التصميم، فتتبع الهندسة المعمارية تراث الدولة وثقافتها، إذ تم تزيين الغرف والأجنحة الـ188 بأناقة من قبل مجموعة رائعة من الحرفيين المحليين.

الإمارات العربية المتحدة، قصر الإمارات:

يتمتع هذا القصر الكبير بتصاميمه الفاخرة وقبته المغطاة بالذهب، كما أنه يتضمن أجنحة مخصصة لكبار الشخصيات، الذين يحضرون إلى الفندق بسرية، كما استضاف عدداً من شيوخ الإمارات مثل حاكم دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.