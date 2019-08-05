هل أنت على وشك السفر جوا مع شريك حياتك؟ إليك 9 قواعد لتتبعها

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- قد لا يكون السفر بمفردك ممتعاً في الكثير من الأحيان. ولذلك، قد يكون من الأفضل السفر برفقة شريك حياتك كي تتقاسم معه سحر المناظر الخلابة، وتتشاركان أطراف الحديث. ولكن، لا يمكنك الاستمتاع دون الالتزام ببعض القواعد، فإذا كنت تسافر كثنائي أو كعائلة برفقة أطفالك، فعليك التأكد من فعل ذلك بالشكل الصحيح.

ركوب الطائرة

لا تتأخر عن موعدك! ويمكن أن يتغاضى الركاب عن تأخر راكب عن موعد الإقلاع لأنه لا يوجد لديه رفيق يقوم باستعجاله، ولكن، إذا أخذ ثنائي وقتهما وكأنهما يتمشيان داخل سوق تجاري بدلاً من التوجه إلى طائرة، فقد يواجها التوبيخ من قبل الركاب طوال الرحلة.

الملابس

من البديهي ارتداء زي مريح خلال الرحلات الجوية، ولا سيما خلال الرحلات الطويلة، وإذا كنت تسافر مع شريكك، لم لا ترتديان زيّاً متطابقاً، مثل بدلة رياضية، أو قميص يحمل صورة شخصية كرتونية. ورغم من أنه ليس أمراً ضروري، إلا أنه قد ينال إعجاب طاقم المقصورة كثيراً.

المقاعد

لا تستهن بقسوة الركاب الأخرين، فقد يُفسحوا لك المجال كي تجلس بالقرب من شريكك، وقد لا يفعلوا ذلك. ومن الأفضل ألا تخوض في جدال معهم، فتذكر أنك ستكون عالقاً معهم لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل.

سماعات الرأس

إذا كنت تسافر برفقة أحدهم وأردت أن تستخدم نظام الترفيه على متن الطائرة، فينبغي عليك وشريكك ارتداء سماعات الرأس المتاحة معاً، حتى لا يضطر جميع من في الطائرة سماع حديثكما 3 مرات، فمرةً وأنت تحدث شريكك وهو يرتدي سماعة الرأس، ومرة أخرى عندما يُزيل سماعة الرأس عن أذنه، ومرة ثالثة بصوتٍ أعلى، لأنه لم يسمعك بوضوح في المرة الثانية.

تناول المشروبات الكحولية

على الرغم من أنك لا تحتاج أن تكون متيقظاً أثناء السفر على متن الطائرة، إلا أنه يتعين عليك أن تكون واعياً أثناء مرحلة الهبوط. والثمول برفقة شريكك له تأثير خطير وقد يجعلك تتخيل أن جميع من هم حولك يختفون، مع أنهم لا يزالون موجودين.

الأطفال

لا يهم كيف تتقاسم الأدوار في الاعتناء بطفلك داخل منزلك، لأن الطائرة تعج بالركاب الكبار في السن الذين لن يتعاطفوا مع إزعاج طفلك لهم، وسيقومون بإلقاء اللوم عليك.

ولذلك، لا يمكنك التظاهر بأن ضجيج طفلك ليس له علاقة بك، فعليكم إذاً التناوب مع شريكك في إطعام الطفل وتهدئته.

الكلام

من الأفضل أن تُبقي حديث الطائرة بعيداً عن مسامع الآخرين ومسلياً، فمثلاً يمكنك التحدث عن الأشياء التي تريد القيام به عند وصولك إلى وجهتك، أو عن تطلعك إلى استخدام مناشف الفنادق الفاخرة. وعلى الصعيد الأخر، فهي فرصة مثالية للكشف عن الأخبار السيئة لشريكك، إذ لا يرغب أحد في المجادلة على متن الطائرة أمام الركاب.

الطعام

ليس هناك قاعدة تقول إن عليك أن تطلب وجبة مختلفة عن شريكك وأن مشاركة الأطباق، فهي مجرد وجبة على متن الطائرة، وليست وجبة تتناولها داخل مطعم فاخر.

الهبوط

على الثنائي أن يتفقا قبل الإقلاع أنه لن يقوم أي أحد منهما بالوقوف بمجرد أن تلامس عجلات الطائرة أرض المطار، فالوقوف لفترة طويلة في انتظار الخروج من الطائرة قد يكون مخيباً للأمال.