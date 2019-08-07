هل تخطط للسفر إلى المالديف؟ إليك أفضل 5 مطاعم فوق الأرض وتحت الماء

المالديف (CNN) -- إذا كنت تخطط للسفر للمالديف خلال إجازتك الصيفية، وتريد تناول الطعام الشعبي اللذيذ مع إطلالة مميزة، فإليك لائحة بأفضل المطاعم في هذه الوجهة الهادئة.

Manta Ray Treehouse، فندق Joali Maldives:

يعتبر هذا المكان الذي افتتح حديثاً، وجهة مميزة لتناول الطعام بطريقة فريدة من نوعها، إذ يجلس زوار هذا المطعم بين الأشجار وفي أماكن صممت باستخدام مواد طبيعية. ويستوعب كل مكان 8 أشخاص تقريباً، كما يقدم أصنافاً من الأطعمة المفضلة لدى المواطنين ممثل طبق سمك تونا مع الفلفل الحار والليمون.

Le 1947، فندق Cheval Blanc Randheli:

يستوحي هذا المكان اسمه من اسم نبيذ قديم من Chateau Cheval Blanc، لذا من غير المفاجئ أن يركز المطعم على فن الطهي الفرنسي. واستوحى مدير الطهي، إريك فيدال، قائمة تذوق مكونة من 12 صنفا من المكونات المحلية ويتم تغيير القائمة أسبوعياً.

مطعم Ithaa Undersea:

يعتبر هذا المطعم، أول مطعم تحت البحر، إذ يتمركز على عمق 5 أمتار تحت الأمواج ويستطيع الزوار تناول الطعام بينما تحيطهم الشعاب المرجانية والأسماك الملونة.

مطعم Destination Dining، فندق Baros Maldives:

افتتح هذا المكان في عام 1973، لكنه وبعد أكثر من 45 سنة، لا يزال يقدم فرصاً لتناول وجبات العشاء. وكالمنتجعات الأخرى في المالديف، يمكنك التمتع بالمطاعم التقليدية والشعبية أو المواقع الخاصة لتناول العشاء.

مطعم Baraabaru، فندق Four Seasons:

يركز هذا المطعم على جنوب آسيا، كما يستوحى تصميمه من محافظة كيرالا في جنوب الهند، حيث يتم التنسيق بين المذاق الهندي والطعام البحري المحلي.