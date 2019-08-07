لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- خلال فصل الصيف، يتوافد العديد من السياح على الشواطئ، ويكثر عدد راكبي الأمواج، وتمتلئ أحواض السباحة بالناس.. ولهذا السبب، اخترنا لكم مجموعة من أفضل الشواطئ والمسابح التي يمكنكم زيارتها.

مدينة بورتو مونيز، جزر ماديرا، البرتغال

تعد المسابح الطبيعية لهذه المدينة واحدة من أكبر مناطق الجذب في جزر ماديرا، حيث تتميز مياهها بالصفاء، مما يجعلك قادراً على رؤية الأسماك بسهولة.

بحيرة "جوالا"، جزيرة ثاسوس، اليونان

تتميز هذه البحيرة الطبيعية، التي يبلغ عرضها 15 متراً وطولها 20 متراً، بارتفاع يصل إلى 8 أمتار، بحيث يتمكن المغامرون من القفز والغوص فيها.

وبعد فترة الظهيرة الحارة، يمكنك الاتجاه إلى بحر إيجة للاستمتاع بنسمات الهواء الباردة. ونظراً إلى عدم وجود شاطئ رملي قريب، عليك أن تستلقي على صخور البحر.

حمامات "الملكة جوفانا" "Queen Joan"، سورينتو، إيطاليا

تعد منطقة "Bagni della Regina Giovanna" بمثابة "جنة" لمحبي السباحة، حيث سميت نسبة إلى ملكة نابولي في القرن الرابع عشر، إذ قيل إنها أحضرت عشاقها لتلك المنطقة، علماً أنه يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام فقط.

"سوندرز روك"، كيب تاون، جنوب أفريقيا

تعد موطناً لحمام سباحة لا مثيل له، فهو محاط بالصخور الجرانيتية التي تحمي الأشخاص من الرياح الشديدة. ليس ذلك فحسب، وإنما يمكنك أيضاً الاستمتاع بمنظر غروب الشمس الجميل.

حوض سباحة "كيتسيلانو"، فانكوفر، كندا

يعد هذا الحوض هو الأطول من نوعه في أمريكا الشمالية، إذ يمتد على مساحة 137 متراً. ويشار إلى أنه يتم ضخ المياه المالحة من المحيط الهادئ عبر 3 أقسام، أحدها للعائلات، والآخر لمحبي الاسترخاء. بالإضافة إلى قسم مخصص للمتسابقين.

مسبح "Walpole Bay Tidal Pool"، إنجلترا

بُني هذا المسبح في عام 1937، إذ يعد بمثابة "كنز وطني" ذي شعبية كبيرة خلال فصل الصيف، حيث يتوافد عليه السكان المحليون والسياح من لندن.

حمامات "Copenhagen Harbor Baths"، كوبنهاغن، دنمارك

تتعدد حمامات السباحة في المنطقة، حيث يتفقد رجال الإنقاذ مياهها يومياً، بغية التأكد من جودتها. ورغم برودة المناخ في فصل الشتاء، إلا أنها تظل موقعاً شعبياً يستقطب السكان المحليين.