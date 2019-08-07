يشبه الصحن الطائر.. ما سر هذا المبنى الكبير من حقبة الاتحاد السوفيتي؟

كييف، أوكرانيا (CNN) -- في الضواحي الشرقية من العاصمة الأوكرانية، يكمن أثر قديم مخبأ من حقبة الاتحاد السوفيتي، والذي اعتبر في يوم من الأيام واحداً من أكثر المجسمات إبداعاً.

ومن الأعلى يظهر المبنى على شكل صحن طائر، أو حتى مركباً من مراكب برنامج "Star Trek" الخيالي، إلا أنه في الحقيقة موقف حافلات افتتح في عام 1973، حيث يعكس الحجم غير المتوقع لهذا المبنى نطاق الحياة التي كانت جزءاً منها.

وكان الموقف، الملقب بـ "Bus Station Number 7"، محوراً أساسياً لطرق كييف الدولية والمحلية، إضافة للطرق الخاصة لحافلات المدينة، إذ تضمنت حوالي 1400 موظف و400 حافلة تعمل يومياً. ويعود شكلها الغريب إلى عمل المصمم المتمركز في موسكو والمسجل تحت اسم، في زينكيفيك.

وكان هذا البناء على شكل القرص، المعروف باسم، “Circus” أو سيرك بالعربية، الوحيد من نوعه في الاتحاد السوفيتي، إذ لم يحمي هذا التصميم السيارات من شتاء أوكرانيا القارصة، بل سهل أيضاً عملية الترميم لكون مواقع التصليح كانت قريبة.

وقال الأشخاص الذين كانوا يعملون هناك إن المركز أثار صخباً، حيث أشار أحد العاملين لـCNN أن عملية البناء استمرت لمدة 8 سنوات، وكان "أجمل موقف حافلات في أوكرانيا وأوروبا في ذلك الوقت".

واعتبر، أوليج توتسكي، مؤسس جولات "Kiev’s Live View"، أن موقف الحافلات كان فريداً من نوعه من الناحية الهندسية لما يتضمنه من هياكل معلقة، إذ يعمل أكثر من 180 كابل حديدي على تثبيت السقف، الذي يحمله عمود دعم يشبه الفطر في الوسط.

ولكن نجومية موقف الحافلات وشهرته الواسعة باتت شبه ميتة الآن، وذلك رغم أنه في 2018، تم إطلاق عريضة تطلب من مجلس مدينة كييف، تحويل الحديقة المهجورة إلى متحف للنقل العام، ورغم أن الفكرة حصلت على الـ 10 آلاف توقيع اللازمة، قابلها المسؤولون بصمت.

ورأى توتسكي أن فكرة المتحف "رائعة" إلا أن البناء "في حالة طوارئ ودون نتائج الفحص من الصعب استنتاج ما إذا بإمكانهم إنقاذه. ويعد موضوع الحفاظ على التراث السوفيتي، من المواضيع المثيرة للجدل في بلد عانت كثيراً خلال الحكم الشيوعي.