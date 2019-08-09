هل تحلم بالوصول إلى أعلى قمة في العالم؟ إليك 5 خرافات عن قمة إفرست

مع ارتفاع أسعار النفط، إليكم 5 خرافات عن أساليب توفير الوقود

ما الفرق بين الإيدز و"HIV"؟ 5 خرافات عن الفيروس والمرض

الجينات بريئة.. 5 خرافات عن الإدمان على المخدرات

هل ينصح بتناول السمن أو الزبدة؟ إليك 5 خرافات عن الكوليسترول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحلم كثير من الرياضيين بتسلق جبل إفرست والوصول إلى أعلى قمة في العالم، لكن خرافات عدة تعيق طريقهم نحو القمة، لذلك نكشف لكم حقائق 5 من هذه الخرافات.

1. خرافة: تعد قمة إفرست أطول جبل في العالم

حقيقة: إفرست هي أعلى قمة جبلية عن مستوى سطح البحر، لكن أطول جبل في العالم يقع في المحيط الهادئ

2. خرافة: لا يُسمح للجميع بتسلق جبل إفرست

حقيقة: يستطيع أي شخص الحصول على إذن بتسلق الجبل مقابل دفع مبلغ ماليّ معين

3. خرافة: يشترط على المتسلقين التحضير لأعوام قبل البدء بتسلق جبل إفرست

حقيقة: لا تشترط الحكومة النيبالية المسؤولة عن جبل إفرست أي مدة معينة للتحضير للرحلة

4. خرافة: تعد محاولة تسلق جبل إفرست فرصة للتوحد مع الطبيعة

حقيقة: يعج الجبل اليوم بمئات الزوار ومخلفاتهم مما يجعل أمر قضاء الوقت وحيداً مع الطبيعة مستحيلاً

5. خرافة: يُسمح لفئة عمرية معينة فقط من الناس بتسلق الجبل

حقيقة: لا يُشترط أي عمر لتسلق الجبل