احذر.. الجلوس على هذه السلالم قد يكلفك الكثير في روما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت متجهاً إلى روما، وتود زيارة السلالم الإسبانية الشهيرة، فعليك أن تتخذ الحيطة والالتزام بالقانون الجديد.

في بداية هذا الأسبوع، نفذ المسؤولون وعدهم فيما يتعلق بالحفاظ على المعالم الرومانية التاريخية والاجتماعية، من خلال الإعلان عن مخالفات موجهة نحو الزوار الذين يجلسون على المعلم المحمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "يونيسكو".

ولا تعتبر المبالغ الموضوعة للمخالفة قليلة، فقد تبدأ من 280 دولار وتصل إلى 448 دولار، إذا أتلف المخالف أو لطخ السلالم بأي طريقة من الطرق.

وانتهت مشاريع إعادة ترميم السلالم الإسبانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتكلفة وصلت إلى 1.6 مليون دولار تقريباً، إذ عملت علامة التصميم الإيطالية الكبيرة، بولغاري، على المشروع في الوقت الذي احتفلت العلامة بعيدها السنوي الـ130.

ومُنع تناول الطعام والشراب في المناطق التاريخية أو الثقافية بروما، إلا أن قانون منع الناس من الجلوس على السلالم يعد جديداً، إذ قال المدير التنفيذي لشركة “Access Italy”، السياحية، إن هذا القانون كان "ضرورياً، كما أشار إلى أن زيادة عدد السياح أصبح (خارجاً عن السيطرة)".

وتنضم هذه المخالفة الجديدة، إلى عدد من المخالفات الأخرى التي تمنع الناس من السباحة في نافورة "Tevi" وتناول الطعام في شوارع فلورنسا وغيرها من القوانين الأخرى.

ورغم أن بعض القرارات الأخيرة تسعى إلى تقليل اكتظاظ السياح، إلا أن هذا القانون بالذات يهدف إلى الحد من عمل معين، إذ يتم وضع المقاعد والمقاهي على أطراف الرصيف لخدمة الزوار التعبين من المشي أو الذين يريدون أخذ قسط من الراحة.