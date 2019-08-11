صور تظهر احتفالات المسلمين حول العالم باليوم الأول من عيد الأضحى

مسلمون يصلون في الشارع، خارج مسجد باريس الكبير، احتفالاً باليوم الأول من عيد الأضحى.

11 / 3 مسلمون يصلون في الشارع، خارج مسجد باريس الكبير، احتفالاً باليوم الأول من عيد الأضحى.

طفل يرمي نبات "Haya Bya" بالبحر في المنامة، ويعد ذلك جزءاً من تقاليد البحرين وبعض بلدان الخليج خلال عيد الأضحى.

11 / 4 طفل يرمي نبات "Haya Bya" بالبحر في المنامة، ويعد ذلك جزءاً من تقاليد البحرين وبعض بلدان الخليج خلال عيد الأضحى.

جزائريون يشاهدون مصارعة الكباش، وهو تقليد محلي يقام قبل احتفالات عيد الأضحى

11 / 5 جزائريون يشاهدون مصارعة الكباش، وهو تقليد محلي يقام قبل احتفالات عيد الأضحى

مسلمون يصلون بالعاصمة الصومالية، مقديشو، في أول أيام عيد الأضحى

11 / 6 مسلمون يصلون بالعاصمة الصومالية، مقديشو، في أول أيام عيد الأضحى

امرأة يمنية تزور القبور في أول أيام العيد لقراءة الفاتحة على أرواح الراحلين من أقاربها.

11 / 9 امرأة يمنية تزور القبور في أول أيام العيد لقراءة الفاتحة على أرواح الراحلين من أقاربها.

مسلمون يصلون في الشارع، خارج مسجد باريس الكبير، احتفالاً باليوم الأول من عيد الأضحى.

11 / 3 مسلمون يصلون في الشارع، خارج مسجد باريس الكبير، احتفالاً باليوم الأول من عيد الأضحى.

طفل يرمي نبات "Haya Bya" بالبحر في المنامة، ويعد ذلك جزءاً من تقاليد البحرين وبعض بلدان الخليج خلال عيد الأضحى.

11 / 4 طفل يرمي نبات "Haya Bya" بالبحر في المنامة، ويعد ذلك جزءاً من تقاليد البحرين وبعض بلدان الخليج خلال عيد الأضحى.

جزائريون يشاهدون مصارعة الكباش، وهو تقليد محلي يقام قبل احتفالات عيد الأضحى

11 / 5 جزائريون يشاهدون مصارعة الكباش، وهو تقليد محلي يقام قبل احتفالات عيد الأضحى

مسلمون يصلون بالعاصمة الصومالية، مقديشو، في أول أيام عيد الأضحى

11 / 6 مسلمون يصلون بالعاصمة الصومالية، مقديشو، في أول أيام عيد الأضحى

امرأة يمنية تزور القبور في أول أيام العيد لقراءة الفاتحة على أرواح الراحلين من أقاربها.

11 / 9 امرأة يمنية تزور القبور في أول أيام العيد لقراءة الفاتحة على أرواح الراحلين من أقاربها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عيدٌ ينتظره الملايين من حول العالم، ليرسم البهجة والبسمة على وجوه الأطفال.. عيدٌ يتستقبله ويستعد له الكبير والصغير، فهناك من يحضر الحلويات، وهناك من يتزين بملابس العيد، وهناك من يذبح الأضحية لتوزيعها.

وتختلف طقوس الاحتفالات بعيد الأضحى مع اختلاف البلاد، حيث تنتشر أسواق بيع الأضاحي، وتزدحم الشوارع بـ"بسطات العيد". وبالطبع، لا يكتمل الاحتفال بالنسبة لغالبية الأشخاص، إلا عند ارتداء ملابسهم التقليدية والجديدة.

إليك صور احتفالات الناس من حول العالم بعيد الأضحى في معرض الصور أعلاه: