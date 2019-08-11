صور تظهر احتفالات المسلمين حول العالم باليوم الأول من عيد الأضحى
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عيدٌ ينتظره الملايين من حول العالم، ليرسم البهجة والبسمة على وجوه الأطفال.. عيدٌ يتستقبله ويستعد له الكبير والصغير، فهناك من يحضر الحلويات، وهناك من يتزين بملابس العيد، وهناك من يذبح الأضحية لتوزيعها.
وتختلف طقوس الاحتفالات بعيد الأضحى مع اختلاف البلاد، حيث تنتشر أسواق بيع الأضاحي، وتزدحم الشوارع بـ"بسطات العيد". وبالطبع، لا يكتمل الاحتفال بالنسبة لغالبية الأشخاص، إلا عند ارتداء ملابسهم التقليدية والجديدة.
إليك صور احتفالات الناس من حول العالم بعيد الأضحى في معرض الصور أعلاه: