إطلاق أفعوانية مائية هي الأولى من نوعها بالعالم بعام 2020.. هل تجربها؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من المؤكد أنك سمعت أو حتى جربت ركوب الأفعوانيات التي يتم تشغيلها عن طريق الإطلاق، وهي الأفعوانيات التي تدفعك بسرعة فائقة مباشرة قبل أن تصل إلى قمة الأفعوانية، ولكن، هل يمكن أن يُطبق مفهوم "الإطلاق" ذاته على أفعوانية مائية؟

تخطط مدينة الملاهي والمتنزه المائي "Holiday World and Splashin' Safari"، التي تقع في ولاية إنديانا الأمريكية، بطرح أفعوانية مائية جديدة تسمى "Cheetah Chase"، في عام 2020.

وتزعم مدينة الملاهي بأنها ستكون "أول أفعوانية مائية يتم تشغيلها عن طريق الإطلاق".

ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للركاب المستقبليين؟ مع أفعوانية "Cheetah Chase"، لن يحتاج محبي ركوب الأفعوانيات المائية إلى صعود سلسلة طويلة من الخطوات للوصول إلى الطوافة المائية مشياً على الأقدام، أو ركوب حزام ناقل بطيء إلى أعلى الأفعوانية في انتظار بداية متعة الجولة.

وبدلاً من ذلك، سيغادر الركاب المحطة من قمة قصيرة، ثم سيتم إطلاقهم بواسطة قوة دفع المياه على طول مسار مسطح، ومن ثم ستزداد سرعتهم أثناء صعودهم لقمة الأفعوانية.

وبعد ذلك سيباشر الركاب في الجزء المتجه للأسفل من اللعبة بعد ثوانٍ فقط من مغادرتهم المحطة.

وجاء تصميم هذه الأفعوانية المائية الأولى من نوعها من قبل شركة "ProSlide Technology" التي يقع مقرها في كندا، وهي تختص بتصميم الجولات المائية والمتنزهات الترفيهية.

ولا يكمن الجزء الأكثر متعة من تصميم أفعوانية "Cheetah Chase" المائية في إطلاقها بواسطة قوة الدفع المائية وحسب، إذ يتميز التصميم أيضاً بمسارات متقاربة لتتمكن مجموعتان من الركاب من التسابق.

وفي حديثه عن تصميم الأفعوانية المائية، قال المسؤول التجاري الرئيسي في الشركة، راي سميغال: "يعد ذلك الأمر فريداً من نوعه لأنك ستتمكن من خوض سباق حقيقي.. منذ البداية".

وسيتيح التصميم الملتوي لمسار الأفعوانية للراكبين فرصة مشاهدة منافسيهم وهم ينطلقون بجوارهم خلال الجولة. وبعد ذلك، سيستطيع الأشخاص على متن أول طوافة تعود إلى محطة البداية التفاخر بفوزهم.

وفيما يلي بعض الإحصائيات من مديرة الاتصالات في مدينة الملاهي والمتنزه المائي "Holiday World and Splashin' Safari"، ليا كوش:

- سيبلغ طول المسار الأيسر 851 قدما (259 مترا)، بينما سيكون المسار الأيمن أطول بقدم واحد عن المسار الأيسر.

- ستبلغ السرعة القصوى 30 قدماً في الثانية، أي ما يعادل 20 ميلاً في الساعة.

- ستبلغ أعلى انطلاقة نحو القمة 27 قدما (أي ما يعادل 8 أمتار).

- ستستوعب الطوافات المنزلقة ذات المقاعد بمساند الظهر 3 أشخاص.

وبحسب ما قالته كوش، ستنضم أفعوانية "Cheetah Chase" إلى أفعوانتين أخرتين وهما "Wildebeest" و"Mammoth". وسيتم بناء الأفعوانية الجديدة داخل المتنزه المائي "Splashin' Safari".