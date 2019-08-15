إذا كنت من محبي العزلة.. إليك أبرز 9 شواطئ يمكنك زيارتها في اليونان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ليس غريباً أن تحتضن اليونان بعض أفضل الشواطئ حول العالم، ورغم اكتظاظ معظم شواطئها المشهورة، إلا أنها تتمتع أيضاً بالشواطئ المنعزلة لمحبي الأجواء الهادئة والأكثر سكوناً.

وفيما يلي، إليك أكثر شواطئ اليونان عزلة:

شاطئ "Voutoumi" بجزيرة "Antipaxos"

تقع جزيرة "Antipaxos" الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 20 نسمة، في البحر الأيوني، وهي على بعد 3 كيلومترات جنوب جزيرة "باكسوس"، إذ تستغرق رحلة بالعبارة مدة 90 دقيقة من ميناء مدينة "إيغومنيتسا" الرئيسي.

وسيلاحظ الزوار فور وصولهم منظراً طبيعياً يبدو كغابة برازيلية مليئة بالأشجار، أكثر من كونه شاطئاً يونانياً.

شاطئ "Gria Spilia" بجزيرة "Syros"

يعرف شاطئ "Gria Spilia" بأنه الشاطئ الأكثر عزلةً في أقصى شمال جزيرة "سيروس"، كما يعرف باسم "Americanou" أو "The American".

وحصل الشاطئ على هذا اللقب تقديراً لجهود الخبير الاقتصادي الأمريكي، جون بيرسون، الذي بدأ بزراعة أشجار الأثل والصنوبر على أرض الجزيرة القاحلة.

وبنى بيرسون لنفسه منزلاً صغيراً في الجوار، وطلب أن تُحرق جثته وأن يكون رماده متناثراً في أنحاء الخليج عندما توفي في عام 2001.

شاطئ "Papa Nero" بمدينة "Pelion"

أنشأت المجموعة اليونانية لجمعية الشبان المسيحيين أول مخيم لها في عام 1924، بجانب ميناء "Agios Ioannis" في سفوح جبل "بيليون" الشرقية.

ويقع الجبل على شبه جزيرة ضيقة، تسنح لك فرصة الاستمتاع بنزهات جبال الألب الرائعة والشواطئ الساحرة.

وتطور شاطئ "Agios Ioannis" اليوم ليصبح منتجعاً شهيراً، ولكن لا يكلف معظم الزوار نفسهم عناء عبور جسر المشاة إلى شاطئ "Papa Nero" المذهل المجاور، والذي لا يزال منعزلاً حتى أثناء ذروة الصيف.

شاطئ "Kaminakia" بجزيرة "Astypalea"

تقع جزيرة "أستيباليا" على بعد 10 ساعات بالعبّارة من مدينة "بيريوس" بأثينا، وتتميز بوجود شاطئ "كاميناكيا"، وهو الأفضل بالجزيرة.

ويمكن للزوار الوصول إليه عبر طريق طوله 5 كيلومترات، وهو مليء بالحفر الترابية، حيث يجد أصحاب الدراجات النارية الصغيرة والسيارات العادية نفسهم في تحدٍ صعب.

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين ينجحون نهاية في الوصول إلى الشاطئ، فسيستمتعون بمياه بحر إيجة النقية والمغرية.

شاطئ "Gomati" بجزيرة "Limnos"

لا تتواجد أي غابات في جزيرة "ليمنوس"، والسبب هو أن الرياح الشتوية قد منعت الأشجار من النمو. ولكنها تحتضن أنظمة بيئية استثنائية مثل الكثبان الرملية لشاطئ "Gomato".

ويمكنك أيضاً الاستفادة من تلك الرياح العاتية، إذ يعد شاطئ "Gomati" واحداً من أفضل المواقع في اليونان لركوب الأمواج بالطائرات الشراعية.

شاطئ "Eftalou" بمدينة "Mytilini"

يشتهر شاطئ "Eftalou" محلياً ينابيع المياه الحرارية الشافية، والتي تحتوي على نسبة عالية من مادة الراديوم الطبيعية.

ويضم المبنى قبالة الشاطئ، والذي يعود للقرن الـ17، 7 حمامات، حيث يستطيع الزوار الاستمتاع بحمام سريع لمدة 20 دقيقة كحدٍ أقصى، ليتحمّل الجسم درجة حرارة 43 مئوية.

وتتميز مياه شاطئ "Eftalou" ببرودتها الدائمة. ويظن البعض أن ذلك بسبب الهبوط الحاد لقاع البحر.

شاطئ "Mavra Volia" بجزيرة "Chios"

يعد شاطئ "Mavra Volia" الجنوبي الشرقي من أبرز معالم جزيرة "خيوس"، كما يتخذ اسمه من الحصى البركاني الذي يغطي منحناه بطريقة درامية.

وتضفي خلفيته الصخرية ذات اللون الأحمر طابعاً خاصاً على تضاريسه وكأنه مكان خارج هذا العالم. وحتى البحر يبدو أقل زرقةً وأكثر أرجوانية مع مرور اليوم عندما يكون لون الشمس برتقالياً وقت الغروب.

شاطئ "Voïdokoilia" بمنطقة "Messenia"

لا يمكن تقدير جمال شاطئ "Voïdokoilia" الحقيقي إلا من أعلى قمة تل في قرية "Palaiokastro". ويعد الشكل شبه الدائري لشاطئ "Voïdokoilia" مثالي بصورة لا تصدق، إذ يبدو وكأنه مرسوم بدقة بواسطة مسطرة وفرجار.

ويشكل وجود الحرباء الأفريقية كواحدة من المفاجآت على الشاطئ، إذ يعتقد البعض أن أسلاف الحرباء قد وصلوا إلى هذه الشواطئ من مصر خلسة على متن القوارب التجارية قديماً.

شاطئ "Kedros" جزيرة "Donoussa"

أصبحت جزيرة "Donoussa" الصغيرة بمثابة الوجهة الأولى للطلاب اليونانيين الذين لا تغطي ميزانياتهم المحدودة ثمن المكوث داخل المنتجعات السياحية الباهظة.

وإذا كنت من محبي الغوص، فيمكنك رؤية حطام سفينة "أوريون" الصغيرة بسهولة في قاع البحر. وقد استولى الألمان على هذه السفينة في عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية، عندما سقطت اليونان على يد دول المحور، ثم أغرقتها طائرات قوات الحلفاء في سبتمبر/ أيلول عام 1944.