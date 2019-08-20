من مطار "هيثرو" إلى "جون إف كينيدي".. مسار يتخطى حاجز المليار دولار

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تزدحم سماء العالم بالعديد من مسارات الطيران وفي بعض الأحيان، تتحد قوى السوق والقوى التنافسية لجعل بعض المسارات أكثر ربحاً من غيرها.

وعبر الخطوط الجوية البريطانية، يتميز المسار من مطار "هيثرو" في لندن إلى مطار "جون إف كينيدي" في نيويورك عن غيره، باعتباره المسار الوحيد الذي كسر حاجز المليار دولار.

وحللت شركة استخبارات السفر الجوي، "OAG"، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، البيانات اللازمة للكشف عن المسارات وشركات الطيران التي تحقق أعلى إيرادات في جميع أنحاء العالم، وذلك من حيث إجمالي الإيرادات السنوية والإيرادات في الساعة.

وعبر الخطوط الجوية البريطانية، حاز المسار من بين مطاري هيثرو وجون كينيدي، على أكثر من 1.15 مليار دولار بين شهر أبريل/نيسان 2018 و 2019.

وأكد مطار "هيثرو" أهميته كمركز دولي من خلال ظهوره في معظم رحلات خطوط الطيران، مما جعله في صدارة قائمة أفضل 10 رحلات جوية.

وعبر خطوط "كانتس" الجوية الأسترالية، تحتل الرحلة المحلية بين ملبورن وسيدني المرتبة الثانية على القائمة، حيث تحقق أكثر من 861 مليون دولار سنوياً.

وجاءت رحلات خطوط طيران الإمارات إلى دبي في المرتبة الثالثة. وبالنسبة إلى المرتبة الرابعة، فجاءت رحلات الخطوط الجوية السنغافورية إلى مطار "شانغي" بسنغافورة.

وحقق مسار خطوط "يونايتد" الأمريكية، من سان فرانسيسكو إلى نيوآرك، إيرادات سنوية قدرها 689 مليون دولار، بينما تحقق "أميركان ايرلانز" من مطار لوس أنغلوس الدولي إلى مطار "جون إف كينيدي" عائدات أكبر في الساعة، تصل إلى 13 ألف دولار.

فيما جاءت رحلات الخطوط الجوية القطرية، من مطار لندن "هيثرو" إلى مطار حمد الدولي، في المرتبة السابعة. واحتل مسار خطوط "كاثي باسيفيك" إلى هونغ كونغ، المرتبة الثامنة. كما احتلت شركة طيران كندا، من خلال رحلتها من فانكوفر إلى تورونتو، المركز العاشر، حيث بلغت إيراداتها السنوية 541 مليون دولار.

وكان مسار الخطوط الجوية السنغافورية من سيدني إلى شانغي، أحد أكثر الرحلات المربحة من حيث الإيرادات في الساعة، والتي وصلت إلى أكثر من 20 ألف دولار.

وفي مارس/ أذار عام 2020، ستضيف خطوط دلتا الجوية، والتي تتعاون مع خطوط "فيرجن أتلانتيك"، رحلة ذهاب وإياب ثالثة بين مطاري جون كينيدي وهيثرو، وبذلك يزداد عدد الرحلات اليومية بين الشركتين إلى 8 رحلات.

وخلال رحلاتها بين مطاري كينيدي وهيثرو، تستعين الخطوط الجوية البريطانية بطائراتٍ من طراز بوينغ 747 وبوينغ 777-200s.

وسيستمتع العملاء المتميزون قريباً بجناح "Club" الجديد، والذي سيتوفر لرحلات مطار لندن "هيثرو" ذات المسافات الطويلة، بحلول نهاية عام 2019.