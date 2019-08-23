هل تؤثر الهواتف المحمولة على عمل أجهزة الطائرة حقاً؟ إليكم 5 خرافات عن الطائرات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتلقى المسافرون تعليمات كثيرة يكررها طاقم الطائرة مرارا عند ركوبهم الطائرة، لكن ما السر وراء هذا الإصرار؟ إليكم حقيقة 5 خرافات عن الطيران والطائرات.
1. خرافة: يجب فتح ستائر النوافذ وتعديل وضعية الكرسي أثناء الإقلاع والهبوط وذلك لتجهيز الطائرة للرحلة القادمة
حقيقة: فتح الستائر يسمح للجميع بملاحظة أية مخاطر محتملة في الجو، وتعديل الكرسي يقلل من أثر الاصطدام في حال حدوثه
2. خرافة: نشعر بالغثيان بسبب الهواء الملوث في الطائرة
حقيقة: يعد هواء الطائرة نظيفاً جداً، لكننا نشعر بالغثيان بسبب الميكروبات التي تنتقل إلينا عبر الأشياء التي نلمسها
3. خرافة: وجبات الطائرة سيئة الطعم لأنها منخفضة الجودة
حقيقة: طعم وجبات الطائرة مقبول، لكن أذهاننا تتشتت بسبب أصوات المحرك
4. خرافة: يجب على الركاب الانحناء للأمام أثناء حالات الطوارئ لتقليل توترهم وإبقائهم هادئين
حقيقة: يقلل الانحناء إلى الأمام من أثر الاصطدام على جسم المسافر ويتسبب بإصابات أقل خطورة
5. خرافة: تؤثر الهواتف على الطائرة مما قد يؤدي إلى تحطمها
حقيقة: على الركاب إغلاق هواتفهم بسبب قوانين الطيران، لكن لا يوجد دليل يثبت صحة تأثيرها على الطائرة