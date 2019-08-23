دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما عانت مدينة البندقية الإيطالية من أزمة "السياحة المفرطة" خلال السنوات القليلة الماضية.. واليوم، اتخذت المدينة إجراءات ضد جسر غير مؤهل لحمل أعداد السياح المتواجدين هناك حالياً.

وتتمثل هذه الإجراءات في تغريم مصمم الجسر، المهندس المعماري الإسباني، سانتياجو كالاترافا، بمبلغ قدره 78 ألف يورو، أي ما يعادل 86 ألف دولار، وذلك بسبب ما اعتبرته المدينة "عيوباً" في تصميم جسر "Constitution Bridge" الذي يمتد عبر قناة "Grand Canal".

صدر القرار من قبل محكمة إيطالية في 9 أغسطس/أب عام 2019.

ونص الحكم على أن المهندس المعماري "كان مهملاً في عملية البناء"، وأشار إلى أن "كالاترافا قد صمم جسوراً أخرى، في مدائن دالاس، وكالغاري، وألبرتا، وهذا دليل على أنه يملك خبرة كافية لبناء هيكل متقن".

وكُشف النقاب عن جسر Ponte della Costituzione، والذي يبلغ طوله 28 مترًا مربعًا، في عام 2008، حيث أُطلق عليه هذا الاسم احتفاءً بالذكرى الـ60 للدستور الإيطالي.

وادعت الدعوى القضائية بالمدينة أن الجسر، المؤلف من هيكل حديدي رئيسي وجوانب زجاجية، غير مجهز لتحمل عدد زوار مدينة البندقية مع أمتعتهم. وقد تم بالفعل استبدال العديد من عتباته الزجاجية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المهندس كالاترافا مشاكل في مشاريعه.

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ففي عام 2015، أُلغي مشروعه لناطحة السحاب Chicago Spire بولاية شيكاغو. وقال ممثل عن مكتب كالاترافا لـ CNN إنه تُوقف بسبب "الأزمة المالية العالمية".

ويُذكر أن البندقية تفرض ضوابط صارمة على السياح، تتضمن رسومًا بقيمة 11 دولار للمتجولين خلال ساعات النهار الذين لا يقضون الليل في المدينة، بالإضافة إلى حظر اصطحاب الأمتعة ذات العجلات.

كما يدعم عمدة المدينة، لويجي روغنارو، حملة EnjoyRespectVenezia#، التي تشجع الزوار على احترام المدينة أثناء زيارتهم.