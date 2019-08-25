من الأسئلة الأبدية التي تراود المسافرين.. متى يجب التواجد في المطار؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يتمثل السؤال الأصعب خلال مرحلة التخطيط للرحلات الجوية في متى يجب علينا الوصول إلى المطار؟ فمن المتعارف عليه أنه يجب على المسافرين الوصول قبل وقت الإقلاع بساعتين للرحلات المحلية أو بـ 3 ساعات للرحلات الدولية، ولكن، يمتلك كلٌ منا استراتيجيته الخاصة في موعد الوصول إلى المطار.

وإليك وجهتي نظر من هذا النقاش الأزلي الذي يتمحور حول الوقت الأنسب للوصول إلى المطار.

وجهة النظر التي تؤيد الوصول مبكراً

نحن نملك ما يكفينا من المتاعب في حياتنا، فلماذا نصنع لأنفسنا المزيد من العبء إذا كان باستطاعتنا تفادي الأمر؟

وهناك الكثير من العوامل التي لا نستطيع التحكم فيها كسائق سيارة الأجرة الذي يقلك إلى المطار، ونقطة التفتيش الأمني، والحركة داخل المطار بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا يعرفون القاعدة العالمية المتمثلة في الوقوف على الجهة اليمنى من السلالم المتحركة أو الممشى المتحرك حتى يتمكن البعض من المرور.

ويبدأ الغضب الناتج عن الرحلات الجوية من الوقت الذي تغادر فيه إلى المطار. ولكن إذا تمكنت من منح نفسك بعض الوقت الإضافي، فقد تجعل من ذهابك إلى المطار رحلة ممتعة.

ولذلك، احمل معك مادة تستطيع قرائتها، وخلال نقاط التفتيش يمكنك أن تقضي بعض الوقت في التحدث بلطف إلى موظفي الأمن المجهدين الذين يتقاضون أجورا متدنية، والذين يبقوننا في أمان.

وخلال الخمس دقائق التي تقضيها دون القراءة، أو دون هاتفك، أو حتّى حذائك، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أو النشرة الصوتية (podcast) المفضلة لديك إذا كنت تسافر بمفردك.

وعندما يحين موعود الصعود إلى طائرة، قف في الطابور مبكرا حتى تضمن مساحة مناسبة لأمتعتك داخل الصناديق العلوية. وإلى أن يحين وقت الإقلاع سيكون لديك متسع من الوقت لقراءة الرسائل النصية أو إرسال بريد الإلكتروني، أو يمكنك البدء في مشاهدة فيلم.

وجهة النظر التي تؤيد الوصول على الوقت

هناك وجهة نظر تقول إن الوصول مبكراً إلى المطار بشكل عام يعني أنك تملك وقتا طويلا لتضيعه، ما يعني أنك ستنفق أموالك خلال ذلك الوقت.

وإذا كنت ترغب في توفير الوقت والمال، وأن تتفادى أن تصاب بالجنون داخل منطقة مغلقة تعج بالأشخاص المزعجين، فستحتاج إلى إتقان حيلة الوصول في الوقت المحدد.

وهناك فئة من الأشخاص الذين يفضلون أن يقضوا وقتهم الإضافي قبل التوجه إلى المطار في ترتيب المنزل، أو ري النباتات، أو التحقق من إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، أو طي الملابس النظيفة.

وبدلاً من التجول داخل المطار أثناء الانتظار لساعات طويلة، يفضل البعض إعطاء سائق سيارة الأجرة الخاص بهم تعليمات صارمة عن الجهد الذي يجب عليهم بذله للوصول للمطار بناءً على توقيت إقلاع الطائرة.

وأثناء الركض وتفادي مختلف العوائق التي تقف بينك وبين بوابتك، سيفيدك ارتداء الأحذية المناسبة، والسفر بأمتعة خفيفة كي لا تكون عبئاً عليك إذا كنت في عجلة من أمرك.

كما يجدر بك أن تكون متيقظاً وسريع الملاحظة لتعرف ما إذا كان السير على أقدام أسرع من الصعود على الممشى المتحرك في حال كان مزدحماً.