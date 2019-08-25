نيودلهي، الهند (CNN) -- تُعرف الهند بوجهاتها العديدة المتميزة، فمن منا لا يعرف "تاج محل" الشهير على سبيل المثال؟ ولكن في بعض الأحيان، تكمن المتعة الحقيقية للسفر في زيارة الأماكن الأقل شهرة وخوض تجارب أكثر إثارة.

إذا كنت تنوي السفر إلى الهند، فهناك الكثير من الأماكن والتجارب التي تميز البلاد عن غيرها من الوجهات السياحية.

وفيما يلي 9 مغامرات فريدة من نوعها يمكنك خوضها في الهند:

تنزّه في أراضي النمور

بفضل جهود الحفاظ على البيئة في الأعوام الأخيرة، زادت عدد النمور وفرص اكتشافها في ولاية "ماديا براديش" التي تقع في وسط الهند.

وتقود شركة "Pugdundee" المغامرين في رحلة سفاري تستغرق عدة أيام عبر أراضي النمور في محمية "Satpura" للنمور.

زيارة "صحراء من الملح"

عندما ينتهي موسم الرياح الموسمية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، تتبخر مياه المستنقع المالحة بمنطقة "ران كوتش"، وتترك خلفها طبقة من الملح مشكلةً بذلك واحدة من أكبر الصحاري من الملح في العالم.

ويزداد هذا المنظر الطبيعي البرّاق من طبقة الأملاح سحراً تحت ضوء القمر المكتمل.

وتبعد تلك المنطقة، التي تقع في ولاية "كجرات" الغربية، بشكل كبير عن الطريق المعتاد الذي يسلكه السياح، لذلك سترغب في المكوث لبضعة أيام على الأقل لاستكشاف التاريخ والثقافة هناك.

تجوّل بالدراجة على ارتفاعات شاهقة

يمكن لراكبي الدراجات المتمرسين الاستعداد للهروب من الحشود إلى آفاق جديدة من خلال الانضمام إلى مغامرة على ارتفاعات عالية مع رحلات "Cycleit".

وخلال هذه الرحلة الاستكشافية التي تستمر لمدة 11 يوماً عبر 383 ميلاً (616 كيلومتر تقريباً)، يتم اختبار مدى سرعتك وقدرتك على التحمل أثناء تسلق المنحدرات العالية، والتنقل عبر منعطفات ضيقة، وتغيير المسارات.

تجوّل داخل أكبر غابة ساحلية للمانغروف في العالم

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة التماسيح، والغزلان المرقطة، وأكثر من 250 نوعا من الطيور، بالإضافة إلى النمر البنغالي المهدد بالانقراض أثناء تجوالك على متن قارب داخل الحديقة الوطنية في "سونداربانس"، وهي أكبر غابة مانغروف في العالم.

ويمكنك التوقف عند أبراج المراقبة والتنزه فوق ممر مغطى بالسياج للحصول على إطلالة للغابة والحياة البرية من مكان آمن.

تسلّق شلالات الهيمالايا المتجمدة

يستطيع محبو الهواء الطلق الذين لا تعيقهم درجات الحرارة المتجمدة تجربة تسلق الجليد في ولاية "هيماجل برديش" الجبلية.

ويرحب بالمبتدئين في دورة لتسلق الجليد مدتها 7 أيام من تنظيم شركة "Trip360". وفيها، سيتعلم المشاركون كيفية تسلق الشلالات المتجمدة تحت إشراف مدربين خبراء.

شاهد شروق الشمس وغروبها من المكان ذاته

تصطدم العوالم ، أو بالأحرى المياه، في مدينة "كانيكماري" الساحلية في أقصى جنوب الهند، حيث يلتقي بحر العرب، والمحيط الهندي، وخليج البنغال.

ولذلك، يمكنك بدء وإنهاء يومك على حافة المياه وأنت تشاهد شروق الشمس وغروبها من المكان ذاته.

ونظراً لكون المدينة بعيدة بعض الشيء عن المسار الاعتيادي للمسافرين، رغم أنها تحظى بشعبية لدى السياح المحليين، عليك أن تخطط للقيام بأنشطة مصحوبة بمرشدين سياحيين من خلال شركات السفر الهندية مثل "Sacred Dot".

تفقّد أزهار الكرز

وليست اليابان المكان الوحيد الذي يستطيع فيه السياح الاستمتاع بمناظر أزهار الكرز الخلابة، إذ تمتلك الهند أشجار الكرز الخاصة بها في عدد من المناطق، ما يعطيك العديد من الفرص للتظلل والاسترخاء تحت أشجار وردية وبيضاء اللون.

ويقام مهرجان الهند الدولي لأزهار الكرز، الذي يشمل أنشطة ثقافية، وجولات برفقة مرشدين، وموسيقى حية، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة "شيلونغ".

راقب نمور الثلوج وابحث عن الباندا الحمراء

تعرف الهند بأنها موطن لبعض الحيوانات البرية المذهلة والنادرة كحيوان الباندا الحمراء الرائع والمهدد بالانقراض.

ولذلك، يمكنك التجول عبر غابات "سيكيم" مع شركة "Jungle Travels India" لفرصة رؤية هذه المخلوقات المذهلة.

وللراغبين في اختبار الإثارة الناجمة من اقتفاء آثار الحيوانات، أو برودة شمال الهند في فترة الشتاء، فيمكنهم الانضمام إلى بعثة لاستكشاف نمر الثلوج من خلال شركة "Encounters Asia".

اخلد للنوم في معسكر متنقل

قد يعيق افتقار الهند إلى البنية التحتية الزوار من خوض المغامرات في المناطق النائية.

ولذلك، ابتكرت شركة "Kaafila"، والتي تعني "قافلة"، حلاً بديل، حيث خصصت رحلات سفر شاملة لـ3 وجبات، بالإضافة إلى معسكرات متنقلة مريحة يمكن إعدادها وتفكيكها من قبل فريق من السكان المحليين.