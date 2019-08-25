لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أصبحت أول مزرعة للطاقة الشمسية في العالم جاهزة لتشغيل خط سكة حديدية، ويُعد هذا التطور بمثابة حجر الأساس لأولى القطارات التي تعمل بالطاقة الشمسية في العالم.

وقام المشروع الاجتماعي الذي يحمل اسم "Riding Sunbeams" بتركيب 100 لوحة شمسية بالقرب من محطة القطار بمدينة ألدرشوت في جنوب شرق إنجلترا.

وستزود الطاقة التي ستستحوذ عليها الألواح الشمسية أنظمة الإشارات والأضواء بطريقة مباشرة.

وفي حال نجاحه، سيكون مشروع ألدرشوت، وهو عبارة عن تعاون بين جمعية "10:10" الخيرية لتغير المناخ الخيرية، ومجموعة "Community Energy South"، ومشغل البنية التحتية للسكك الحديدية الوطنية "Network Rail"، بمثابة القاعدة الأساسية لمشاريع أكبر من شأنها تشغيل وسائل النقل كالقطارات، والمترو، والترام في مختلف أنحاء البلاد، وحول العالم.

وقال مدير مشروع "Riding Sunbeams"، ليو موراي، في بيان إن هذه طريقة ستساعد القطارات في الحد من استعمال الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أنها "ستخفض من تكلفة التشغيل، وستفيد المجتمعات المحلية في معالجة أزمة المناخ في الوقت ذاته".

وتُستخدم الألواح الشمسية بالفعل في تشغيل بعض محطات القطارات والمركبات في جميع أنحاء العالم، وكشف المطوّرون في أستراليا عن قطار يعمل بالبطارية يُشحن بواسطة الطاقة الشمسية، وفي الهند، تزود الطاقة الشمسية محركات الديزل بالطاقة الإضافية.

ويتم تشغيل العديد من محطات القطارات حول العالم بالطاقة الشمسية إلى درجة ما، بما في ذلك محطة "بلاكفرايرز" في لندن، ومحطة أنتويرب المركزية في بلجيكا.

ويؤمن مشروع "Riding Sunbeams" بأن الطاقة يمكن أن تتوفر بتكلفة أقل من شبكات الكهرباء، وهو يهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي في هذا المخطط.

وقال موراي لـ CNN: "في هذا الوقت من العام المقبل، سنكون في وضع يسمح لنا بربط مزرعة للطاقة الشمسية بمقياس ميغاوات مع مجموعتنا الأولية التي تضم حوالي 5 أو 6 مزارع للطاقة الشمسية تابعة للمجتمع".

وقال مدير إدارة أصول مسار شبكة "Wessex" بشبكة السكك الحديدية "Network Rail"، ستيوارت كيستروك، في بيان: "لدينا طموح لطرح هذه التقنية في أنحاء الشبكة إذا أثبت هذا المشروع التوضيحي نجاحه، وذلك كي نتمكن من توفير خط سكة حديدية صديقة للبيئة بكشل أكبر، وأفضل لركابنا وعامة الناس".