منها زيارة "جسر الشيطان".. إليك تجارب خفية لا تعج بالسياح في إيطاليا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- إذا كنت ماراً بأسواق بلدة بارغا، فستعتقد بأنك عدت بالزمن 30 عاماً في إقليم توسكانا الإيطالي، حيث تقوم الجدات اللواتي يرتدين الشال بصنع الجبن، وتفيض خضراوات كالبروكلي "رومانسكي" وفطر "بورسيني" من الصناديق، وتفوح رائحة الكستناء مع رائحة دقيق المعكرونة التي تميز المنطقة من كل مكان.

وتقع بلدة بارغا في شمال غرب إقليم توسكانا، وهي تُعد بمثابة القلب التاريخي للمنطقة التي تُعرف باسم "غارفانيانا".

وهي تتكون من مجموعة من التلال الوعرة المغطاة بكثافة بالأشجار وأودية النهر العميقة المحمية بين سلسلة جبال "أبوان الألب" من الجهة الغربية وسلسلة جبال "أبينيني" من الجهة الشرقية.

ويزور إقليم توسكانا أكثر من 30 مليون سائح في كل عام، ولكنك لن تجد سوى القليل منهم في هذه الوجهة الهادئة.

وبدلاً من ذلك، ستجد المياه المتدفقة لنهر "Serchio"، والمنحدرات الحادة المدرّجة في مزارع كروم العنب، وبساتين الزيتون، وفي الخلفية سترى مشهد القمم المغطاة بالثلوج.

ولا تزال الحياة في بلدات التلال القديمة، التي تتشبث بالمنحدرات الصخرية، تتمتع بطابع محلي عميق، وهي أماكن تسمح لك بالتقاط صور لساحات تعود لزمن العصور الوسطى بدون دخول سائح متجول في لقطتك ليخربها.

وتعد شعبية سوق بارغا الخارجي بمثابة شاهد على تركيز المنطقة على مشهد الطعام. وتُعتبر تجربة المكونات الطازجة والطهي البطيء في هذا المكان من الأمور البديهية.

ويمكنك ملاحظة ذلك فور دخولك متجر "Alimentari Caproni"، الذي يبلغ عمره قرن من الزمن. ويُدير المتجر الأخوان ريكو وأجوستينو كابروني، واللذان يعرفان بتبادل النكات خلال تقطيعهم لشرائح لحم "بروشوتو"، وجبن "بيكورينو" المحلي.

ومن هناك يمكن زيارة بلدة "Barga Vecchia" القديمة والمحاطة بالأسوار. وتتألف المدينة من شبكة من الشوارع الضيقة التي تصطف فيها المتاجر الصغيرة، والبيوت العائلية المتواضعة.

وفي الجزء العلوي من التل، تقع كنيسة "Duomo di San Cristoforo" التي تتميز بنمطها الرومانسكي. وهي تُعرف بلوحاتها الجدارية، كما أنها توفر إطلالة واسعة على الوادي من عتبة الباب.

ولعل المعلم الذي يتوافد إليه الزوار بشكل أكبر في منطقة "غارفانيانا" هو جسر "Ponte della Maddalena"، الذي يُعرف أيضاً بـ"جسر الشيطان" (Devil's Bridge). ويعود الجسر، الذي يعلو 15 متراً فوق سطح الماء، إلى القرن الـ11.

وتقع مدينة لوكا على بعد أقل من ساعة بالسيارة من بلدة بارغا، وتتميز بسورها العملاق الذي يعود إلى عصر النهضة. وتم الحفاظ على الحصن بشكل كامل بفضل تحرر المدينة من الحصار.

وكان السور عريضاً إلى درجة أنه استضاف في إحدى المرات سباقاً للسيارات. وأصبح السور الآن منتزهاً وحديقة تزدخر بمختلف أنواع الأشجار.

ويمكنك استئجار دراجة والتجول لمسافه تبلغ 3 أميال تقريباً (5 كيلومترات)، ما يوفر الكثير من الفرص للتوقف والاستمتاع بمناظر المدينة من كل اتجاه.

واليوم، يستطيع الزوار تسلق درج حديدي ضيق إلى قمة برج "Guinigi" الذي يبلغ ارتفاعه 125 قدم (38 متر تقريباً).

وهناك، ستجد بستاناً من أشجار البلوط التي تلوح بفروعها فوق الأسطح الحمراء المبلطة في الأسفل.

ومن الجدير بالذكر أن برج الساعة "Torre delle Oro" الخاص بالمدينة مفتوح للزوار الذين يرغبون باستكشافه.