خلف أسواره 25 امرأة.. نظرة داخل السجن النسائي الوحيد بأرمينيا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مكانٌ مغلق، ومنعزل عن المجتمع أسره.. يتألف من حجرات صغيرة يمكث فيها المذنبون فقط.. تتعدد الصور النمطية، التي يحملها غالبية الأشخاص عن هيكلية سجون العالم، ولكن ماذا لو كان أحدها مختلفاً عما تسمعه أو تراه؟
"حديقة حيوان، وبركة سباحة، وبيت زجاجي، تظهر عليهم علامات الخراب.. لا شيء غريب، إلّا أن هذا وصف لفناء السجن"، هذا ما قالته المصورة التركمانستية، لي مي يان ليليا، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية.
"انتهى بي المطاف في مكان يشبه المنازل المخصصة للنزلاء.. منزل تعيش فيه 25 امرأة من أعمار وشخصيات وقصص مختلفة".
وهذه ليست السلسلة الوحيدة التي تسعى المصورة من خلالها التواصل مع شخصيات مختلفة، إذ سبق أن قدمت أعمالا فوتوغرافية ذات أفكار وزوايا مختلفة، مؤكدة على الاستمرار بذلك وعدم التوقف أبداً.