أربع وجهات عربية بقائمة مجلة "تايم" لأفضل 100 بالعالم في 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت مجلة "تايم" الأمريكية قائمة بأفضل مائة وجهة بالعالم في 2019، حيث تضمنت 4 مناطق عربية فقط.. هل بإمكانك تخمين مواقعهم؟

من دبي، أدرجت مجلة "تايم" ضمن قائمة أفضل 100 وجهة سياحية "الحديقة القرآنية". وأشارت "تايم" إلى أن الحديقة، الأولى من نوعها في العالم، تستند على قصص إسلامية، كما تحتضن نباتات مذكورة في القرآن والسنة، مثل الزيتون والرومان.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استقطبت "الحديقة القرآنية" في أول أسبوع من افتتاحها، 100 ألف زائر.

ومن مصر، جاء "درب البحر الأحمر" بين أفضل 100 وجهة في العالم، حيث ذكر موقع المجلة أن "المسار الجديد هو مبادرة سياحية للحفاظ على التراث البدوي وتمكين المجتمعات القريبة".