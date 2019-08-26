أربع وجهات عربية بقائمة مجلة "تايم" لأفضل 100 بالعالم في 2019

سياحة
نشر
أربع وجهات عربية بقائمة مجلة "تايم" لأفضل 100 بالعالم في 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت مجلة "تايم" الأمريكية قائمة بأفضل مائة وجهة بالعالم في 2019، حيث تضمنت 4 مناطق عربية فقط.. هل بإمكانك تخمين مواقعهم؟

من دبي، أدرجت مجلة "تايم" ضمن قائمة أفضل 100 وجهة سياحية "الحديقة القرآنية". وأشارت "تايم" إلى أن الحديقة، الأولى من نوعها في العالم، تستند على قصص إسلامية، كما تحتضن نباتات مذكورة في القرآن والسنة، مثل الزيتون والرومان.

دبي

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استقطبت "الحديقة القرآنية" في أول أسبوع من افتتاحها، 100 ألف زائر.

دبي

ومن مصر، جاء "درب البحر الأحمر" بين أفضل 100 وجهة في العالم، حيث ذكر موقع المجلة أن "المسار الجديد هو مبادرة سياحية للحفاظ على التراث البدوي وتمكين المجتمعات القريبة". 

مصر
 
ومن الجدير بالذكر أنه يعد أول درب للمشي الطويل في مصر . فعلى مدار 10 أيام، يتم اصطحاب المتنزهين من قبل البدو الذين يقدمون الطعام التقليدي ولمحة عن ثقافتهم. 

وعلى ضفاف خليج العقبة بالأردن، رأت مجلة "تايم" أن منتجع "حياة ريجنسي" يعد أحد أفضل الوجهات للإقامة فيه، حيث يضم مرسى وأول ملعب غولف بـ 18 حفرة في الأردن.

قطر
ومن قطر، وضعت مجلة "تايم" المتحف الوطني، الذي افتتح في مارس/ آذار 2019، ضمن قائمة أفضل 100 وجهة في 2019. ويتميز المتحف بتصميمه الذي يشبه شكل الوردة الصحراوية. وفي داخله، تعرض فيديوهات عديدة، بحيث تنقلك في رحلة طويلة عبر تاريخ شبه الجزيرة، بدءاً من الحياة البدوية إلى حين اكتشاف الغاز والنفط.
 
وهذه المرة الثانية التي تصدر فيها مجلة "تايم" قائمة لأفضل الوجهات بالعالم، حيث شملت مدن متعددة، منها نيويورك وكاليفورنيا وهونغ كونغ، وباريس، بالإضافة إلى طوكيو وأثينا.

قد يعجــــبك أيضـــاً

نشر