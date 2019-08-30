هل يأكل كل الصينين الحشرات والكلاب؟ إليكم 5 خرافات عن الطعام الصيني
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يخاف الكثيرون من زيارة الصين بسبب ما يسمعون عن الطعام الصيني ومكوناته، لكن الكثير مما يشاع حول هذا الطعام غير صحيح، لذلك نكشف لكم حقيقة أبرز 5 خرافات عن المطبخ الصيني.
1. خرافة: أطعمة الشوارع في الصين = حشرات وصراصير مطهوة
حقيقة: في الواقع، تباع الحشرات والصراصير في عدد محدود جداً من المطاعم في الصين
2. خرافة: لا يمكنك تناول الطعام في المطاعم الصينية إلا العيدان
حقيقة: نظرا للأقبال الشديد على المأكولات الصينية ، بدأت المطاعم الصينية تقديم أدوات المائدة ( سكاكين والشوك) كخيار للعيدان الشهيرة.
3. خرافة: يأكل معظم الصينين الكلاب المطهوة
حقيقة: توقف العديد من الصينين عن أكل الكلاب بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد هذا الأمر ولا يتناولها حالياً سوى قلة من الصينين
4. خرافة: يُعتبر الطعام الصيني غير صحي بسبب احتوائه على الكثير من الدهون والملح
حقيقة: ينطبق هذا الأمر على بعض الأطباق فقط، وقد بدأت العديد من المطاعم الصينية بتقديم أطباق صحية وشهية
5. خرافة: تقدم المطاعم الصينية الأرز فقط ولا تقدم الخبز أبداً
حقيقة: مع ازدياد عدد محبي الخبز، وبخاصة من السياح، بدأت العديد من المطاعم الصينية بتقديمه كخيار بديل عن الأرز