أقدم عرض سيرك في فيتنام يستخدم "الخيزران" في معظم تفاصيله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلعب الخيزران دوراً أساسياً في الحياة الفيتنامية، إذ يتم استخدامه في كل شيء وامتدت استخداماته من فن العمارة إلى التصميم، كما وُظف أيضاً في الأعمال الفنية، إذ أصبح جزءًا أساسيًا من عرض فرقة سيرك Lang Toi، الذي أصبح واحدًا من أهم العروض الفنية في فيتنام.

ويحتفل هذا السيرك، الذي يعد أول سيرك خيزران في العالم، بعيده الخمسين، كأكثر العروض الفنية استمرارًا في البلاد.

وقال توان لي، مدير السيرك، إن العرض، الذي يستمر لمدة ساعة، يكشف الكثير عن العادات التقليدية في القرى الفيتنامية من خلال الموسيقى والحركة والطبيعة والبامبو.

وعادة ما يستخدم خشب الخيزران كإشارة إلى القوة والاستمرارية، كما يستخدم في العرض كالخشبة التي يرقص عليه أصحاب الفرقة، كما استخدم أيضاً لاختراع أساليب سيرك جديدة ولتزيين المسرح، على حد تعبير لي.

وبدلاً من استخدام الكلام لشرح قصة العرض، يستخدم العارضون الموسيقى التقليدية والحركة لإيصال الفكرة و"إزالة حاجز اللغة".

وقدمت الفرقة أكثر من 300 عرض خارج فيتنام في وجهات آسيوية وأوروبية مختلفة. ويرى أحد أعضاء الفرقة الفنية دين ثاي لون، أن "العروض الحديثة كتلك التي يقوم بها، أصبحت أكثر شعبية في السنوات الأخيرة".

ويتم تقديم العرض في هانوي، في كل من دار أوبرا هانوي، البالغة من العمر 108 أعوام وفي مسرح Hanoi Vietnam Tuong.