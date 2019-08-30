شركة سنغافورية تخطط لعمل "واحة خضراء" في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ناطحات سحاب كبيرة وأبراج ومحلات تجارية ضخمة.. قد تكون هذه بعض العبارات التي تخطر على بالك عند تذكر شكل مدينة دبي، ولكن ماذا عن غابات استوائية ونباتات مختلفة؟

تسعى اليوم شركة هندسة معمارية كبيرة وطموحة إلى تأسيس منطقة خضراء صغيرة من هذه الإمارة، وضم كل تلك الطبيعة لها.

وتم تسمية WOHA كمصمم لجناح سنغافورة، الذي سيقع على مساحة 1550 متر مربع من منطقة إكسبو للاستدامة، أي على بعد 30 دقيقة من Downtown Dubai.

وتقود هيئة التطوير الحضري في سنغافورة (URA) المشروع الذي له هدف مركزي واحد، وهو "إنشاء واحة وسط الصحراء العربية"، إذ قال المدير المؤسس المشترك لـWOHA، ونغ مان سام، إن الشركة تهدف من خلال التصميم إلى بناء واحة خضراء مكتفية ذاتياً في أي مكان من العالم، وحتى في الصحراء.

وبدأت سنغافورة باكتشاف الطرق العديدة لتصبح واحدة من أكثر المناطق الخضراء في العالم، على حد تعبير ونغ، لافتاً إلى أنهم يودون أن يشاركوا هذه المعرفة والتطور في إكسبو 2020.

ولكن، كيف تخطط سنغافورة إلى إحضار كل تلك المياه لذلك الخضار وكيف ستمنعها من أن ترتفع حرارتها حتى في فصل الشتاء في دبي؟

أشارت WOHA، إلى أن أنظمة تحلية المياه التي تعمل بالكامل بواسطة الألواح الشمسية ستهتم بالري، في حين أن سقف الكابولي سيوفر الظل والتبريد، إذ يهدف الجناح إلى أن يكون خالياً من الطاقة خلال فترة المعرض العالمي لمدة 6 أشهر.

ويأمل المنظمون أن يكون الجناح مثالاً يحتذى به في مدن أخرى، كما لفتت WOHA، إلى أنها لا تريد أن تستخدم أساليب معقدة للغاية ومن غير الممكن إعادة استنساخها أو أن تكون غير عملية.