خطوط جوية كندية تعوض زوجين بـ15 ألف دولار بسبب كلمة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- يتزايد عدد الشكاوى من الرحلات الجوية، ومع ذلك، لا يزال العديد من المسافرين يدفعون تكاليف رحلاتهم الجوية في ظل كل الخروقات التي قد تحصل للبعض منهم. ولكن، لم يكن هذا هو الحال مع ثنائي فرنسي.

وخلال هذا الأسبوع، أمرت المحكمة الفيدرالية، خطوط طيران كندا، بدفع أكثر من 15 ألف دولار، وتقديم اعتذاراً رسمياً لثنائي يتحدث باللغة الفرنسية في العاصمة أوتاوا، وذلك بسبب انتهاكات متكررة من ناحية المساواة اللغوية.

وتمحورت الدعوى القضائية حول أكثر من 22 شكوى رفعها الثنائي ميشيل وليندا ثيوبودو ضد شركة الخطوط الجوية في عام 2016.

واشتكى الزوجان من حفر كلمة "ارفع" باللغة الإنجليزية على أحزمة الأمان، ولكن ليس باللغة الفرنسية.

كما زعم الثنائي أن الترجمة الفرنسية لكلمتي "مخرج"، و"تحذير" كُتبت بأحرف صغيرة مقارنة مع الكلمات الإنجليزية.

واشتكى الثنائي أيضاً من أن نداء الصعود على متن الطائرة باللغة الفرنسية، أُرفق بتفاصيل أقل بالمقارنة مع النداء باللغة الإنجليزية.

ورأى الزوجان أن "إير كندا تنتهك الحقوق اللغوية للناطقين باللغة الفرنسية"، وفقاً للحكم الصادر في القضية.

وفي عام 2009، حكمت المحكمة العليا في كندا ضد الزوجين، ولم يتلق الثنائي أي تعويض رغم الشكاوى عن نقص الخدمة باللغة الفرنسية في العديد من الرحلات الجوية الدولية التابعة لـ"إير كندا".

كما زعم الزوجان وجود انتهاكات من قبل شركة الطيران لحقوقهما في اللغة الفرنسية في الأعوام 2005 و 2011 و 2012.

ووفقاً لوثائق المحكمة، عارضت "Air Canada" أن تكون مُلزمة بتقديم "معاملة متطابقة لكلتا اللغتين"، ولكن بدلاً من ذلك أن تعامل الفرنسية والإنجليزية بنفس الطريقة.

وجادلت شركة الطيران أيضاً أن نقش كلمة "ارفع" باللغة الإنجليزية على الحزام هو قرار يعود للشركة المُصنعة، مشيرةً إلى أنه تم شرح طريقة استخدام الحزام في فيديو ثنائي اللغة.

ومع ذلك، وقف قاضي المحكمة الفيدرالية مارتين سانت لويس مع الثنائي، وأُلزمت "إير كندا" بدفع ألف و500 دولار كندي مقابل كل من الشكاوى الـ14 التي تقدّما بها.

ورغم النزاعات القانونية، يخطط الزوجان الاستمرار في السفر مع "إير كندا، التي تُعد أكبر شركة طيران محلية ودولية في البلاد.

وصرح ميشيل ثيوبودو أنه ليس مضطراً لتغيير شركة الطيران التي يسافر على متنها، فقال:"يجب عليها (إير كندا) أن تخدم العملاء الناطقين باللغة الفرنسية بالطريقة ذاتها التي تخدم فيها العملاء الناطقين باللغة الإنجليزية".