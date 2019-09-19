أجمل 10 وجهات سياحية لخريف 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نهاية الصيف بالطبع ليست نهاية ممتعة، ولكن ينتظر العديد من الأشخاص قدوم "أفضل موسم للسفر"، أي فصل خريف.

وفيما يلي 10 أفضل وجهات لفصل الخريف لعام 2019 :

ميونخ، ألمانيا

وتبدأ فعاليات مهرجان ميونخ الأصلي "أوكتوبرفست" من 21 سبتمبر/ أيلول وحتى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وسيرحب بملايين من محبي شراب الجعة من جميع أنحاء العالم.

ويُعد "أوكتوبرفست" بمثابة أكبر مهرجان شعبي في العالم، ويمكنك ملاحظة ذلك من جموع السياح الذين يرتدون زي "الدرندل" التقليدي، إذ تجعلك تلك الملابس الفاخرة في مزاج لاستهلاك ملايين الليترات من الجعة، وتناول أطنان من المعجنات.

وينصح منظمو المهرجان بالتنقل عبر وسائل المواصلات العامة بدلاً من السيارة.

كولومبيا البريطانية، كندا

طوال العام، تعرف الدببة البنية في أمريكا الشمالية بأنها خجولة ،ولكن في كولومبيا البريطانية، يتغير ذلك في فصل الخريف عندما تنزل الدببة إلى الأنهار والجداول بحثاً عن أسماك السلمون.

ومن أواخر أغسطس/ آب وحتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، هناك عدد قليل من الأماكن لرؤية هذه الظاهرة السنوية والحصول على إطلالات قريبة من "مخيم الدببة"، حيث تنضم الدببة المهاجرة إلى عدد كبير من الدببة التي تقيم هناك.

ويقع المخيم المنعزل على ضفاف نهر "Chilko" وسط كولومبيا البريطانية، حول نزل صيد قديم يعود إلى خمسينيات القرن العشرين، ويوفر رفاهية ريفية إلى جانب مشاهدة خيالية للدببة.

جزر الكاريبي

وتستطيع شواطئ بحر الكاريبي الرملية والمياه الزرقاء الصافية أن تجعل الجزر الأخرى تبدو كئيبة قليلاً. وفي فصل الخريف، تكون الشواطئ أقل ازدحاماً، مما كانت عليه خلال موسم الذروة الشتوي كما تكون أسعار الفنادق أقل بكثير.

ويتزامن موسم الأعاصير في هذه الفترة في منطقة البحر الكاريبي، لذا يجب عليك شراء تأمين السفر ومتابعة تقارير الطقس عن قرب، خاصة بالنسبة لأماكن مثل جزر البهاماس، وبورتوريكو، وجزر توركس وكايكوس، وغيرها.

وتقرب جزر "ABC" أروبا، وبونير، وكوراساو على هامش أو خارج ما يعتبر حزام الإعصار.

وتتميز جزيرة أروبا بمناخها الجاف وبركوب الأمواج الهادئة. وتشتهر بونير بالغطس والغوص. وتتمتع كوراساو بأجواء مريحة ومأكولات لذيذة.

موسكو، روسيا

لا يوجد بلد في العالم ينفرد بالأشجار المورقة ذات الألوان القرمزية والذهبية، ولكن تستحق موسكو الزيارة في هذا الوقت من العام، إذ تتمتع بالمواقع الرائعة لمشاهدة ألوان أوراق الشجر الخريفية. وتحولت بعض العقارات الملكية السابقة إلى حدائق عامة كبرى.

تشيلي

تذكر أن الفصول تنعكس بمناخها في نصف الكرة الجنوبي. لذا تتجه تشيلي إلى نهاية موسم التزلج، حيث يصطحب شهر سبتمبر/ أيلول فصل الربيع المعتدل، مما يعني فرص رائعة لرحلات السفر.

وفي منتجع "Portillo"، والذي يقع في جبال الأنديز في تشيلي، قد تنخفض الأسعار خلال موسم شهر سبتمبر/ أيلول بمعدلات تصل إلى آلاف الدولارات للشخص الواحد أسبوعياً.

الهند

ويُعرف مهرجان الهندوس للأضواء،"ديوالي"، بأنه أكبر مهرجانات الهند وأكثرها إثارة، حيث يحضر الملايين عروض الألعاب النارية، والطقوس الدينية، والاحتفالات.

وبالنسبة لعام 2019، يقع الحدث الرئيسي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول على الرغم من أن الاحتفالات تمتد على مدى عدة أيام.

وفي مدينة فاراناسي، تُنظم عروض الألعاب النارية المذهلة فوق نهر "الغانج". وفي مدينة جايبور، والتي تعرف باسم "المدينة الوردية"، هناك أسواق مضيئة تستحق الاستكشاف.

مالاوي

مستوحاة جزئياً من مهرجان "Glastonbury"، تفتقر بحيرة النجوم في ملاوي إلى الأسماء الكبيرة التي تحضر المهرجان السنوي للموسيقى في المملكة المتحدة.

ولكن خلال عقد من الزمان، انتقل مهرجان "LoS" من حفلة رقص متواضعة على شواطئ بحيرة ملاوي لتصبح واحدة من أهم الأحداث الموسيقية في إفريقيا.

وفي الفترة من 27-29 سبتمبر/أيلول 2019، تتمتع الحفلة بتشكيلة مميزة من الموسيقى، حيث يكون الدي جي هو بمثابة شريان الحياة لبحيرة النجوم، ولكن العنوان الرئيسي الحقيقي هو الموقع والخط الساحلي المليء بالنخيل تحت سماء النجوم.

الولايات المتحدة

هناك ما هو أكثر من صخب المشجعين المنافسين مع انطلاق موسم الخريف لكرة القدم الأمريكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إذ يطلق هذا الموسم الرغبة في إقامة الحفلات والنزهات في جميع أنحاء البلاد.

وعادة ما تُقام الحفلات في مواقف السيارات خارج ملاعب كرة القدم الأمريكية الجامعية أيام السبت، يبنما تقام خارج الملاعب المحترفة أيام الأحد.

ولن تحتاج لحضور الألعاب الفعلية للاستمتاع بالأجواء الحماسية.

جزر كايمان

هناك العديد من الفعاليات الممتعة التي يمكنك القيام بها على جزر كايمان مثل الموسيقى الحية، والرقص في الشوارع، والأحداث الرياضية، والألعاب النارية، والأهم من ذلك كله، غزوات القراصنة الخرافية.

وربما تشتهر جزر كايمان الجميلة بأنها بمثابة ملاذ رائع للغطس. ولكن تعرف هذه الجزيرة البريطانية كيفية الاستفادة من تاريخها الغني بأجواء القراصنة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ملبورن، أستراليا

تعد ملبورن بمثابة مدخل قياسي على قوائم "أكثر المدن ملائمة للعيش". ويعتبر مشهد الثقافة والترفيه أحد الأسباب التي تجعل الناس تحب الإقامة هناك.

ويقام أحد أكبر الأحداث في المدينة في فصل الربيع، وهو كأس ملبورن لسباق الخيل الأشهر في أستراليا. ويقام في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولكن حتى لو فاتك السباق الفعلي، يمكنك الاستمتاع بالحفلات وعروض الأزياء التي تقام في تلك الفترة.