بالصور.. من داخل محطات لندن المنسية؟

(CNN) – مرت المملكة المتحدة بالعديد من التغييرات، من ناحية المواصلات، إذ افتتحت وأغلقت عدة محطات منذ 150 عاما، كما أن بعض المحطات لم تفتح في الأساس.

ورغم أن العديد من محطات المملكة المتحدة لا تزال موجودة، ولكن العديد منها مغلق منذ سنوات، إلا أن كتاباً جديداً من متحف لندن للنقل، كشف عالم المحطات غير المستعملة في البلاد والبنية التحتية المنسية وسلط الضوء عليها.

ويتضمن كتاب "Hidden London: Discovering the Forgotten Underground" العديد من الصور للأماكن المهجورة في نظام النقل العام السريع والمعروف باسم "الأنبوب"، كما روى القصص التي تدور حولها.

وعرضت محطة داون ستريت، التي أمضى فيها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وينستون تشرشل ليلة خلال الحرب العالمية الثانية، كما سلط الضوء أيضاً على محطة الدويش في وسط لندن، والتي أغلقت بعد حوالي 100 عام من افتتاحها في عام 1907.

وفي الوقت نفسه، استخدم القسم غير التشغيلي لمحطة "Charing Cross" لقطارات الأنفاق كموقع تصوير لأفلام شهيرة مثل “Skyfall” و”The Bourne Ultimatum”.

بدورها قالت مديرة التواصل في متحف لندن للنقل وأحد مؤلفي الكتاب، سيدي هولوي، لـCNN إن "الناس مفتونون بمترو لندن"، كما أشارت إلى أنها تحمل العديد من الطبقات لأنها مدينة "عريقة".

ويدير المتحف جولات للسياح في بعض المحطات المغلقة في جميع أنحاء المدينة منذ سبعينيات القرن العشرين، إلا أن برامج السياحة الحصرية لمحطات لندن المخبأة بدأت منذ عام 2015.

والتقط المصوران، توبي مادن وأندي ديفيس، صوراً لعالم تحت الأرض، مثل الأنفاق المغلقة ونحن ممشى التايمز، كما ضمنوا تلك الصور في المعرض القادم في محف لندن للنقل.

وأشار هالوي، إلى أن كل "محطة تملك سحرها الفردي". وتختلف الأسباب المتمحورة حول إغلاق بعض المحطات، إذ يذكر أن بعضها أغلق لإفساح المجال لبناء المصاعد، بينما تم إغلاق آخرين للمساعدة في تسريع الشبكة مع نمو سكان لندن وأصبحت الأنفاق مكتظة أكثر.