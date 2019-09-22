سرب من النحل يهاجم نافذة قبطان طائرة ويعيق إقلاعها بالموعد المحدد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قد تتأخر رحلتك عن موعد الإقلاع لأسباب عدة، كالمناخ السيء مثلاً أو الأعطال التقنية، ولكن ماذا لو تأخرت لمدة ساعتين ونصف، بسبب سرب من النحل؟

وفي صباح يوم الأحد الماضي، تأخرت طائرة "743 Air India" من كولكاتا إلى أجارتالا عن إقلاعها، بسبب سرب من النحل هاجم نافذة طاقم قيادة الطائرة، وتمركز في الجهة اليسرى من النافذة، مما عطل رؤية القبطان.

وفشلت مساحات الزجاج الأمامي في ردع النحل، ما استدعى الحاجة إلى فريق الأطفاء في المطار لاستخدام خراطيم المياه. وكانت الطائرة قد تأخرت بالفعل، لمدة 90 دقيقة، بسبب عطل تقني، قبل أن يضيف هجوم النحل تأخيراً إضافياً لمدة ساعة.

وقال كوشيك بهاتاتشارجي مدير مطار كولكاتا لـCNN إن "التأخير دام لمدة 1.5 ساعة بسبب الخطأ التقني، ولكن الطائرة واجهت مشكلة أخرى عند هجوم النحل، مما استدعى إعلام طاقم الطائرة لسلطات المطار بالمشكلة، للتصرف"، مضيفاً أن "مجموعة من نحل العسل هبطت على جزء واحد من زجاج قمرة القيادة. واحتل الآلاف من النحل الجانب الأيسر من النافذة، ما منع رؤية الطيار"، ومشيراً إلى أن "الطيار حاول إزالة النحل باستخدام مساحات الزجاج الأمامي، لكنه لم ينجح".

وأقلعت الطائرة بعد ساعتين ونصف من موعدها المحدد، كما كان على متنها 136 راكباً.