منها مصر والمغرب..أكثر 10 وجهات مذهلة في أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تخلو القارة السمراء من الوجهات المذهلة، ويعود الفضل بذلك إلى مناظرها الطبيعية الواسعة والثروة الحيوانية الهائلة، ويمكن القول إن ثاني أكبر قارة في العالم هي أفضل وجهة للمصورين.

أضف لذلك حقيقية أنك على أرض لم تتغير منذ قرون، بل آلاف السنين، وستحصل على بعض الوجهات الأكثر إلهاماً على وجه الأرض.

وفيما يلي 10 من أكثر الوجهات المذهلة التي يمكنك زيارتها في قارة أفريقيا:

تنزانيا

لا يمكن لصورة أن توثق الصوت الذي يصدر من حوافر أكثر من مليون حيوان بري، وعدة مئات الآلاف من قطيع الحمير الوحشية خلال هجرتها السنوية.

ويستمر هذا الحدث على مدار السنة، حيث تنتقل الحيوانات من منطقة نجورونجورو المحمية في يناير/ كانون الثاني، عبر "سيرينغيتي" خلال شهر يونيو/ حزيران لتصل إلى محمية "ماساي مارا" الوطنية في كينيا في سبتمبر/ أيلول قبل أن تتجه جنوباً مجدداً.

جنوب إفريقيا

ويضفي جبل الطاولة، أو كما يُعرف باسم "Table Mountain"، سحراً خاصاً على مدينة كيب تاون ليجعلها واحدة من أفضل مدن الشاطئ في العالم، وإحدى أكثر مدن العالم جاذبية لالتقاط الصور. وتُوجد قاطرات "التلفريك" في الجزء العلوي من الهضبة المستوية، مما يوفر مناظر رائعة لشروق الشمس وغروبها، كما يوفر لقطة مثالية لا يمكن تفويتها.

المغرب

يمكن الوصول إلى الجزء الأسهل من الصحراء الكبرى من الحافة الشمالية للمغرب. ويمكنك السفر في رحلة مع البربر من مدينة زاكورة، أو التخييم في تازارين، حيث يكمل المتسابقون من جميع أنحاء العالم سباق "Marathon des Sables"، والذي يستمر لمدة أسبوع في فصل الربيع من كل عام.

ويعد سفح كثبان "مرزوكة" بمثابة الموقع الأمثل لمطالعة النجوم، لأنه يخلو تماماً من التلوث الضوئي.

مصر

من منا لا يعرف أهرامات الجيزة الثلاثة. وبُني هرم الملك خوفو في حوالي 2650 قبل الميلاد من 2.5 مليون قطعة من الحجر الجيري. وتتجه جوانبه تماماً نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب.

أما بالنسبة إلى هرم خفرع، والذي بناه ابن خوفو، فهو مشابه في الحجم ويشمل مداخل إلى حجرة الدفن التي لا تزال تحتوي على تابوت كبير من الغرانيت للملك خفرع.

أما أصغر الأهرمات، فهو هرم منقرع، وتحيط أهرامات أصغر في الحجم بالأهرامات الثلاثة، بالإضافة إلى العشرات من المقابر.

على حدود زامبيا وزيمبابوي

تُعد شلالات فيكتوريا من الأجمل في العالم، ويُذكر أن شلالات فيكتوريا، والتي تُسمى أيضاً باسم "Mosi-oa-Tunya"، أو "الغيمة الرعدية"، شوهدت للمرة الأولى من قبل أوروبي عندما قام الاسكتلندي ديفيد ليفينجستون برحلة هناك في عام 1855.

ومنذ ذلك الحين، استمتع الآلاف بمياه الشلال الذي يبلغ ارتفاعه 108 متر، والذي سجل تدفقه في يوم من الأيام بسرعة 12 ألف و800 متر مكعب في الثانية، أي ضعف أعلى التدفق لشلالات نياجرا في كندا.

رواندا

ستظل ذكرى مقابلة الغوريلا الجبلية عن كثب في الغابة الرواندية المطيرة معكم إلى الأبد. وتدار العديد من جولات تعقب الغوريلات ومجموعاتها في الغابة الكثيفة.

وتعد حديقة "Nyungwe" الوطنية بمثابة منطقة معزولة، إذ تقع على ارتفاع أكثر من 6 آلاف قدم وتغطي أكثر من 386 ميلاً مربعاً عبر جنوب غرب رواندا. ويمكن للسياح مقابلة مجموعة واسعة من "الرئيسيات"، وكذلك اجتياز أعلى ممر مظلل في شرق إفريقيا.

كينيا

هل تساءلت يوماً عن أفضل طريقة لمشاهدة الحمير الوحشية في كينيا؟ ويمكن للزوار ركوب الأحصنة واللحاق بالحمير الوحشية في محمية "ماساي مارا"، والتي تغطي مسافات تصل إلى 100 كيلومتر في الأسبوع.

نيجيريا

يعد المشي على أطول جسر مظلي في أفريقيا طريقة رائعة لاستكشاف جمال نيجيريا الطبيعي.

ويوفر مركز "Lekki Conservation Centre" ملاذاً هادئاً بعيداً عن صخب عاصمة نيجيريا التجارية، لاغوس.

زامبيا