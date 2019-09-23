دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية إلى الهبوط بعد أن فقد أحد المسافرين السيطرة على تصرفاته، وبدأ بركل المقاعد، والصراخ على الركاب، وتدخين السجائر على متن الطائرة.

وأقلعت الرحلة رقم 2408 من مدينة فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية، متوجهةً إلى مدينة منيابولس يوم الجمعة، عندما فقد أحد المسافرين السيطرة على تصرفاته بعد مرور حوالي ساعة من الإقلاع. وقال الراكب جيم ديكي، والذي كان مسافراً لحضور مؤتمر، إن الرجل بدأ يصرخ ويوجه تهديدات للركاب على متن الطائرة.

وأوضح ديكي لـCNN أن الرجل "قام بضرب المقعد أمامه"، فصرخت السيدة التي كانت تجلس على ذلك المقعد، مضيفاً أن قبطان الطائرة أعلن أنه سيغير مسار الرحلة بعد مرور 20 دقيقة تقريباً من بدء الحادث. وهبطت الطائرة في مدينة دنفر، ثم نُقل المسافر من الطائرة بواسطة الشرطة.

ولاحظ ديكي من الصوت أن "الطائرة بدأت في الهبوط بسرعة كبيرة"، بعد ملاحظة طاقم الطائرة لما كان يجري، مشيراً إلى أن الرجل ذهب إلى الحمام، وبدأ بتدخين السجائر، ومضيفاً أنه بينما كان داخل الحمام، صرخ "جميعكم هالكون".

وتواصلت CNN مع إدارة شرطة دنفر للحصول على معلومات حول وضع الراكب وما إذا كان قد تم اعتقاله. وأصدرت شركة الخطوط الجوية الأمريكية بياناً يفيد بأن مسار الرحلة تغير بسبب تواجد مسافر مزعج على متنها.

وقالت المتحدثة باسم الخطوط الجوية الأمريكية، ويتني زاسترو إن "الشرطة كانت في انتظار الرحلة، ثم أقلعت الطائرة من جديد".