هكذا احتفل برج خليفة في دبي بالذكرى 25 لمسلسل "friends"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد 10 أجزاء من الضحك والاندماج بأحداث مسلسل "Friends" الأمريكي الشهير، احتفل المسلسل بالذكرى الـ25 لأول عرض له الأحد، كما شارك متابعو المسلسل بلقطات طريفة منه، ولكن كيف احتفل سكان إمارة دبي بهذا اليوم على طريقتهم الخاصة.

وارتفع صوت أغنية المسلسل الأمريكي الشهير في الساحة الخارجية لـ"دبي مول" حيث بدأت نوافير المياه ترقص على أنغام المسلسل الذي استمر لـ10 أجزاء، كما أضيئ برج خليفة بعنوان المسلسل وألوانه الحمراء، والزرقاء، والبرتقالية، وبعض الصور الكرتونية منه.

ولم تقتصر مفاجأة الاحتفال على الموسيقى والنوافير الراقصة، بل أُفسح المجال أيضاً أمام عشاق المسلسل بالجلوس والتقاط الصور على الأريكة الشهيرة، التي مثلت جزءاً مهماً من المسلسل.

وشارك العديد من عشاق المسلسل فيديوهات للنشاط الذي حصل بمناسبة الذكرى 25 من "Friends"، كما ذكرت إحدى متابعي الفيديو، الذي نشر على موقع "تويتر" الخاص ببرج خليفة، عبارة "أسعد فتاة اليوم". ولم تخل بعض التعليقات من حس الفكاهة، إذ علق شخص آخر على الفيديو متمنياً لو أنه بإمكانهم "الاحتفال بعيد ميلاده" واعتباره أحد الممثلين في الفيلم.

ويذكر أن مسلسل Friends، الذي بدأ عرضه في عام 1994 وحتى عام 2004، قد ضم العديد من الأسماء السنيمائية اللامعة مثل جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، كما استضاف ممثلين آخرين، مثل براد بيت في إحدى حلقاته.