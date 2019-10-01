كيف تطعم أكبر سفن الرحلات في العالم ركابها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تساءلت يوماً عن كيفية إمداد آلاف الركاب بالطعام على متن باخرة أثناء تنقلها المستمر من مكان إلى آخر؟

بالطبع، لا يُتوقع من الركاب على متن سفن الرحلات البحرية أن يعيشوا من خيرات الأراضي التي يزورونها فقط، مما يصعب مهام أفراد التموين على متن السفن.

ويسهل على الأقل تدبر أحد أهم العناصر الأساسية، أي مياه الشرب، إذ تستطيع سفن الرحلات البحرية الحديثة إنتاج نسبة كبيرة من المياه العذبة الخاصة بها. وتقوم بذلك عن طريق استخلاص المياه من مياه البحر، وهي عملية تستخدم حرارة السفينة وبخارها، أو بتحلية المياه من خلال عملية التناضح العكسي، حيث يتم ترشيح المياه عبر غشاء خاص.

ولكن لا يزال يتعين على السفن تزويد العشرات من الحانات، والمطاعم، والمتاجر على متن سفن الرحلات البحرية بجميع أنواع الأدوات لخدمة الركاب المتنوعين، والذين يتوقون للاستهلاك بشكل كبير على مدار الساعة.

اللوجستيات

وخلال هذا الموسم، تميل سفن الرحلات البحرية إلى اتباع مسارات محددة، حيث تتوقف عند كل منفذ لمدة 10 ساعات في المتوسط للتزود بالمؤونة.

ومع زيادة أحجام سفن الرحلات البحرية في كل عام، تتقدم الخدمات اللوجستية المعنية بشكل مذهل.

وحتى بالنسبة إلى سفينة سياحية صغيرة، كسفينة "Viking Orion" الراقية، والتي تستوعب على متنها 930 راكباً كحدٍ أقصى، تحصل على حوالي 5 آلاف بيضة و4 آلاف كوب من الشاي يومياً.

ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التنظيف، كغسيل 10 آلاف طبق يومياً، و14 ألف قطعة من ملاءات الأسرة، وأغطية الوسائد كل أسبوع. كما يحتاج أفراد الطاقم بالطبع للظهور في أبهى حلة، لذا يُكوى حوالي 900 زي موحد يومياً.

والآن تخيل كيف هي الأرقام بالنسبة للسفن كبيرة الحجم.

يحصل الركاب على متن سفينة Symphony of the Seas على 5 آلاف رطل من البطاطا المقلية وآلفي رطل من أجنحة الدجاج في الأسبوع

وتتطلب سفينة "Symphony of the Seas"، وهي أكبر سفينة سياحية في العالم في الوقت الراهن، لإطعام حوالي 6 آلاف و600 راكب وطاقم مكون من آلفين و200 فرد في رحلة نموذجية مدتها 7 أيام، حوالي 60 ألف بيضة، و4 آلاف و400 كيلوغرام من الدجاج، و20 ألف رطل من البطاطا، و700 رطل من الآيس كريم. وتستمر القائمة، بما في ذلك، صناديق الشمبانيا البالغ عددها 450 والتي يتم إحضارها في بداية كل رحلة.

ويوضح ايمانويل لافاريلو، وهو مدير مشتريات الأغذية والمشروبات في شركة "MSC Cruises"، وهي شركة تشغل سفن مثل "MSC Bellissima" والتي تستوعب أكثر من 4 آلاف و500 راكب على متنها، أن السفينة "ترسل طلباً إلى مكتبنا وفقاً لجدول التحميل".

وتستند طلبات الطعام الخاصة بالسفينة على تجربة الاستهلاك السابقة، بالإضافة إلى قائمة العناصر الضرورية لتحضير الطعام على متن السفينة.

وعلى سبيل المثال، تقوم سفينة "MSC Bellissima" قبل كل رحلة بحرية بتحميل معظم متطلباتها في ميناء جنوة، إيطاليا، وتتلقى ما يقارب 15 شاحنة ممتلئة مزودة بالمواد الغذائية والمشروبات.

التحميل

ويقول لافاريلو إنه "غالباً ما يتم الحصول على المنتجات الطازجة محلياً خلال خط سير الرحلة، حيث يجب إدارتها وتسليمها بعناية فائقة بسبب محدودية مدة صلاحية التخزين وقيود درجة حرارة التخزين".

ويمكن أن تستغرق أنشطة التحميل ما بين 6 إلى 8 ساعات على رصيف الميناء.