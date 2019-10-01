دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زارت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، استديو فني بمدينة جوهانسبرغ، يوم الاثنين، بمفردها، أي دون زوجها أو ابنها، حيث تلقت ثياباً كهدية لطفلها آرتشي أو ما يُعرف بثوب "الدنغري".

وفي اليوم الثامن من الجولة الملكية للزوجين بجنوب أفريقيا، التُقطت صوراً عديدة لميغان، وهي تُعانق الأطفال وتتحاور مع الفنانين، أثناء تواجدها بمركز "Victoria Yards" الفني.

ومن بين الأعمال التجارية التي زارتها دوقة ساسكس، هي شركة "Tshepo Jeanmaker"، التي أنشأها مصمم من منطقة سويتو. وتصنع الشركة، التي توظف اليوم 10 أشخاص، سراويل جينز حسب الطلب.

وبحسب ما أوضحه المصمم تشيبو موهلالا لدوقة ساكس، فإن شعار التاج، الموجود على سروال الجينز، يمثل السيدات الثلات اللواتي قمن بتربيته. وفي تغريدة عبر موقع "تويتر"، كتب المصمم: "منذ حوالي 4 أسابيع، تلقيت مكالمة من السفارة البريطانية، حيث طلبت دوقة ساسكس سروالاً من الجينز، وجاءت اليوم لأخذه شخصياً".

وأضاف "فاجأتها بطقمين من الثياب لآرتشي والباقي هو تاريخ".

ويُذكر أن دوقة ساسكس قد زارت عدداً من الأعمال التجارية الصغيرة، منها شركات تصنع كتباً مصنوعة يدوياً من مواد معاد تدويرها، وأخرى تجمع وتتبرع بأحذية رياضية للأشخاص المحتاجين.

وكان حساب العائلة الملكية، على موقع "إنستغرام"، قد وصف فترة ما بعد الظهيرة بأنها "استثنائية"، وكتب أن الدوقة تعلمت أكثر عن "اقتصاد الرفاهية".

وذكر المنشور أنه "في جوهانسبرغ اليوم، زارت دوقة ساكس مركز Victoria Yards الفني، الذي يحتفل بقوة المجتمع، ويجمع الحرفيين المحليين لإعادة البناء والدعم والتعلم من بعضهم البعض"، موضحاً: "كانت فترة ما بعد الظهر استثنائية، حيث حظيت الدوقة بفرصة التواصل مع الأطفال ومؤسسي البرنامج الاستثنائي لتنمية الأطفال في مدينة تمبكتو".