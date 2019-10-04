إحداها في مدينة عربية.. بالصور أفضل 50 حانة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت اللائحة الصادرة عن موقع "The World's 50 Best Bars"، عن أفضل 50 حانة في العالم وكان لبيروت نصيب في تصدر القائمة بالمركز 46 عن حانة Electric Bing Sutt.

وتدمج الحانة، التي تقع في منطقة الجميزة بالعاصمة اللبنانية، بين الثقافة الآسيوية والشرق أوسطية، بأسلوب مرح ومضيء، إذ تقدم أنواعاً مختلفة من المشروبات التي تدمج بين الثقافتين والطعام الأسيوي الأصلي، كما أن أجوائها لا يخلو من الموسيقى الحماسية والإضائة المتنوعة.

وحصدت ولاية نيويورك الأمريكية، على 6 مراكز من أصل الخمسين، إذ تربعت حانة Dante، التي كانت مقهى في عام 1915 قبل أن تتحول إلى حانة في عام 2015، على المركز الأول، بينما كانت 10 مراكز من نصيب المملكة المتحدة وحصدت حانة Connaught بلندن على المركز الثاني.

واحتلت مدينة بوينس إيرس، المرتبة الثالثة عن حانة Floreria Atlantico، وتلتها حانة أخرى من نيويورك، The NoMad، وAmerican Bar في لندن بالمرتبة الخامسة.

قائمة بالمراتب الـ10 الأولى على القائمة:

6. The Clumsies، أثينا

7. Attaboy، مدينة نيويورك

8. Atlas، سنغفورة

9.The Old Man، هونغ كونغ

10. Licoreria Limantour، مدينة مكسيكو

ويذكر أن قائمة The World's 50 Best Bars تقدم تصنيفاً سنوياً للحانات وفقاً لتصويت أكثر من 500 خبير في المشروبات من جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكره موقع التقييم الرسمي.