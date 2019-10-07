حيوانات "الخمسة الكبار" الأبرز في رحلات السفاري الأفريقية

نشر الاثنين ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشير مصطلح "الخمسة الكبار" إلى الحيوانات الخمسة الأكثر صعوبة لمطاردتها من قبل الصيادين. غالبا ما يستخدم المسافرون في رحلات السفاري الأفريقية مصطلح "الخمسة الكبار". وقد صيغت هذه العبارة في القرن التاسع عشر خلال الاستعمار الأوروبي للقارة الأفريقية.

في ذلك الوقت ، قاد العديد من المستعمرين الأوروبيين حملات صيد في أفريقيا ، واصطادوا الحيوانات كجوائز قيمة.

لكن اليوم، يُستخدم المصطلح من قبل منظمي رحلات السفاري السياحية أيضاَ. نستعرض لكم في ما يلي أنواعها الخمسة:

1- الأسد الأفريقي

يمتاز الأسد الأفريقي بالقوة والشجاعة ويعيش في مجموعات. اللبؤة هي الأنثى التي تقوم بعملية الصيد. أما الذكر فهو يحرس ويبقى في الظل.

2- الفهد

الفهد هو الأكثر مراوغةً، والأصغر أيضاً بين الأنواع الأخرى. ويجيد تسلق الأشجار حيث يبحث عن الفرائس من ارتفاعات معينة كما أنه يحفظ جيف فرائسه بعيداً عن الأسود والضباع.

3- الجاموس الأفريقي

يتجمع الجاموس الأفريقي بالآلاف، ويعتبر من الحيوانات الأكثر خطورة وعدوانية. وتمثل قرونه أداة دفاع فعالة ضد الحيوانات المفترسة.

4- الفيل الأفريقي

الفيل الأفريقي هو أضخم حيوان يعيش على الأرض. ويتميز بشكل أذنيه الكبيرتين اللتين تشبهان قارة أفريقيا. ويقوم الصيادون بقتل الفيلة للحصول على أنيابها، لتلبية الطلب المتزايد على العاج.

5- وحيد القرن

يُعد وحيد القرن من الحيوانات المهددة بالانقراض وبمثابة هدف للصيادين الذين يسعون إلى الحصول على قرنه الثمين.