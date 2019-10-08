بعد الممر الذكي.. البوابة الذكية بمطار دبي: 7-13 ثانية لإنجاز إجراءاتك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقت فاطمة المزروعي، رئيس قسم دعم المشاريع الذكية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الضوء على التقنية الجديدة التي توفها الإدارة للمسافرين عبر بوابات ذكية، يستغرق انجاز الإجراء فيها ما بين 7 إلى 13 ثانية فقط.

وأوضحت المزروعي في مقابلة مع CNN بالعربية على هامش معرض جايتكس 2019 في دبي: "المسافر يسجل في أول نقطة على كاونتر البايومترك الخاص بطيران الإمارات، والبيانات التي سجلت هناك يقدر يستخدمها في النقاط المختلفة على البوابات الذكية التابعة لنا والبوابات البيوميترية الخاصة بطيران الإمارات لتكون التجربة سريعة وسهلة ولا يضطر يستخدم أي مستندات أو بيانات أو وثائق في سبيل التعرف عليه.."

فاطمة المزروعي، رئيس قسم دعم المشاريع الذكية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي

وتابعت المزروعي قائلة: "الفرق بين البوابات الحالية المتوفرة عندنا حاليا هي أن المسافر لازم يستخدم مستندات أو شيء للتعرف عليه وينهي اجراءاته، التطوير الثاني الذي ساويناه هو الممر الذكي الذي هو عبارة عن تغيير الإجراءات تماما من ناحية أن المسافر يمر دون أي مستندات، لازم يكون مؤهل ولا يشترط أن يستخدم أي مستندات وأردنا أن نطور هذه التجربة ونرى ما يمكننا تقديمه للمسافر بصورة أسرع وأفضل وشيء يسعده.."

وأضافت: "البوابات الذكية الحالية الموجودة في المطار تستغرق مدة الإجراءات فيها ما بين 7 إلى 13 ثانية.. الشخص في النقاط إذا كان على شباك البايومترك الخاص بطيران الإمارات أو حتى البوابة الذكية أو البوابات البيومترية على بوابات صالات الضيافة يتم التعرف عليه في فقط في النقطة الأولى والبوابات تتأكد فقط من أن هذا الشخص هو ذاته الذي أنهى إجراءاته من قبل".