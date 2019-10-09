قبل زفافه.. احتفال نجم كرة القدم ريو فرديناند مع الشيف التركي نصرت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل الاحتفال بزفافهما.. أقام نجم كرة القدم الإنجليزي السابق، ريو فرديناند، ونجمة تلفزيون الواقع، كيت رايت، إفطاراً متأخراً أو ما يُعرف بالـ"البرنش"، وهي الوجبة ما بين الفطور والغداء، لدى أحد أشهر الطهاة بالعالم.

وفي مقطع فيديو نشره نجم كرة القدم الإنجليزي السابق، يظهر فرديناند برفقة "حبيب الملح" الشيف نُصرت غوكشيه، وهو يرش الملح. ولم يتردد فرديناند أن يقلد حركة الشيف الشهيرة مراراً وتكراراً على طبق كبير من اللحم.

وأخيراً، يمسك الشيف نصرت بسكين حاد، ليلتقط قطعة من اللحم، ويضعها في فم لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق.

ونشرت زوجة فرديناند مجموعة صور تنقل بعضاً من أجواء "البرنش"، إذ أرفقتها بتعليق "نستذكر أفضل إفطار متأخر مع عائلتنا وأصدقائنا". ليس ذلك فحسب، وإنما شاركت رايت أيضاً بمقتطفات من حفل زواجها.

ومن الطبيعي أن يعيش الثنائي أجمل اللحظات في حفل زفافهما، ولكن أكثر اللحظات المميزة بالنسبة للعروس، هي عندما رافقها أبناء زوجها فرديناند عبر ممر الزفاف.

وتألقت رايت بفستان أبيض طويل، يشبه تصميم حورية البحر، إذ حرصت بدورها على أن تكون إطلالتها بسيطة، فتركت شعرها منسدلاً دون أن ترتدي الكثير من الإكسسوارات.

ويُذكر أن لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق قد أعلن خطوبته على نجمة تلفزيون الواقع في عام 2018، وذلك بعد ثلاث سنوات من وفاة زوجته الأولى. وكان الزوجان قد التقطا صوراً على قمة أبراج "نيشن تاورز" في أبوظبي، برفقة أبنائه الثلاثة.