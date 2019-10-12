منها أنها غير مناسبة للعائلات.. 5 خرافات عن تايلاند

سياحة
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منها أنها غير مناسبة للعائلات.. 5 خرافات عن تايلاند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتجنب الكثيرون السفر إلى تايلاند خشية التعرض للسرقة أو النصب، ويخاف آخرون من اصطحاب أطفالهم إلى هذا البلد ظناً أنها غير مناسبة للعائلات. لنكشف لكم حقيقة 5 خرافات عن تايلاند قد تشجعك على زيارتها. 


1.خرافة: قوالب الثلج في تايلاند ملوثة وغير صالحة للاستهلاك
حقيقة: هناك قوالب ثلج تنتجها مصانع موثوقة تضمن خلوها من أي تلوث 

2.خرافة: ستتعرض للنصب والاحتيال من قبل أي تايلنديّ تقابله 
حقيقة: في الأماكن غير السياحية، ستجد ترحيباً من الشعب التايلندي وستجد من سيسعد في خدمتك دون أي مقابل

3.خرافة: الأسعار في تايلاند رخيصة جداً 
حقيقة: هذا صحيح في حال إقامتك بشكل دائم كأحد السكان المحليين، لكن قد تكون العلامات التجارية العالمية أغلى مما هي عليه في دول أخرى 

4.خرافة: تايلاند مكان غير مناسب للأطفال 
حقيقة: العديد من الأنشطة الترفيهية في تايلاند موجهة للعائلات مما يوفر لهم إقامة ممتعة مع أطفالهم 

5.خرافة: يمكنك مساعدة أطفال الشوارع من خلال إعطائهم المال 
حقيقة: عليك إعطاء المال للجمعيات الخيرية بدلاً من أطفال الشوارع لأن أغلبهم يعمل لصالح عصابات محلية 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
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