منها أنها غير مناسبة للعائلات.. 5 خرافات عن تايلاند
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتجنب الكثيرون السفر إلى تايلاند خشية التعرض للسرقة أو النصب، ويخاف آخرون من اصطحاب أطفالهم إلى هذا البلد ظناً أنها غير مناسبة للعائلات. لنكشف لكم حقيقة 5 خرافات عن تايلاند قد تشجعك على زيارتها.
1.خرافة: قوالب الثلج في تايلاند ملوثة وغير صالحة للاستهلاك
حقيقة: هناك قوالب ثلج تنتجها مصانع موثوقة تضمن خلوها من أي تلوث
2.خرافة: ستتعرض للنصب والاحتيال من قبل أي تايلنديّ تقابله
حقيقة: في الأماكن غير السياحية، ستجد ترحيباً من الشعب التايلندي وستجد من سيسعد في خدمتك دون أي مقابل
3.خرافة: الأسعار في تايلاند رخيصة جداً
حقيقة: هذا صحيح في حال إقامتك بشكل دائم كأحد السكان المحليين، لكن قد تكون العلامات التجارية العالمية أغلى مما هي عليه في دول أخرى
4.خرافة: تايلاند مكان غير مناسب للأطفال
حقيقة: العديد من الأنشطة الترفيهية في تايلاند موجهة للعائلات مما يوفر لهم إقامة ممتعة مع أطفالهم
5.خرافة: يمكنك مساعدة أطفال الشوارع من خلال إعطائهم المال
حقيقة: عليك إعطاء المال للجمعيات الخيرية بدلاً من أطفال الشوارع لأن أغلبهم يعمل لصالح عصابات محلية