دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، صورة قارن فيها بين عدد الحضور في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة، مع حضور إحدى حفلات موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ عددا من مقاطع الفيديو والصور لحفل فرقة BTS الكورية الجنوبية، الجمعة، الذي أقيم على في ملعب الملك فهد الدولي، وهو أول حفل تحيه الفرقة في المملكة.

ووفقاً لما نقله موقع الهيئة العامة للترفيه في السعودية، يعد هذا الحفل بمثابة محطة في الجولة العالمية للفرقة، التي تحمل عنوان "Love yourself.. Speak Yourself"، فهي تعرف بكونها الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر مايو/ أيّار الماضي.

وخلال شهر واحد، نجحت الفرقة الكورية بجمع 50 مليون دولار، مما جعلها أحد أبرز الفرق الموسيقية في فن البوب العالمي.