نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد لا يشبه تعارفهما قصة أي ثنائي آخر، فمواعيدهما الغرامية لم تقتصر على زيارة أرقى المطاعم والذهاب إلى صالات العرض السينمائية فحسب، وإنما كان فيها طابع من الاستكشاف والمغامرة.

وبين أزقة مصر القديمة ومتاحفها المختلفة، لم يقع الثنائي بالحب فحسب، بل أيضاً وقعا بحب مسقط رأسهما، مصر. وهكذا، قرر عمر عطية وداليا الدبيكي عقد حفل الخطوبة على ضفاف نهر النيل، فيما نظما حفل كتب الكتاب في مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين، واحتفلا بزفافهما في قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

وفي رحلة مدتها 60 يوماً، قرر الثنائي أن يتجولا في جميع أنحاء مصر ومحافظاتها البالغ عددها 27 محافظة، وهدفا إلى الكشف عن أبرز جواهرها الخفية.

وبذلك، نشر الزوجان صور رحلتهما عبر حسابهما "Around Egypt in 60 Days"، أي "حول مصر في 60 يوماً"، على موقع "إنستغرام"، إذ يتابعهما ما يزيد عن 20 ألف شخص.

وخلال حديثهما مع موقع CNN بالعربية، قال الثنائي: "هدفنا هو رفع الستار عن مناطق الجذب السياحية بمصر، ووضع البلاد على خريطة السياحة العالمية للأجانب، فمصر تستحق أن تكون من أفضل 10 مواقع سياحية بجميع أنحاء العالم".

ويطمح الثنائي إلى إنهاء جولتهما، التي بدأت في عام 2015، بحلول عام 2020. فرغم أن مدة رحلتهما 60 يوماً فقط، إلاّ أن عطية والدبيكي كانا ينشغلان في إنشاء شركاتهما الخاصة.

وبعيداً عن جمال صحرائها الغربية وجزرها التي تتنافس بكل سهولة مع جزر المالديف والكاريبي، تعد مصر مليئة بالكنوز الخفية التي لم يسبق أن زارها كثيرون.

ما أبرز الأماكن التي زارها الثنائي في مصر؟

تعد الصحراء السوداء من أبرز هذه الأماكن السياحية، فهي ناتجة عن الانفجارات البركانية التي وقعت بالمنطقة منذ ملايين السنين. بالإضافة إلى المتحف المصري الجيولوجي، الذي يعرض أحافير الديناصورات، وهياكل الحيوانات ما قبل التاريخ وشظايا النيازك.

وتطول القائمة لتشمل أيضاً شواطئ مرسى مطروح الخلابة، بحيث تجعلك تشعر للوهلة الأولى أنك في إيطاليا أو إسبانيا.

ويشعر عطية والدبيكي بالفخر بسبب ردود الفعل الإيجابية التي يتلقونها، فهي تشجع السكان المحليين على التجول في بلدهم، واكتشاف أبرز معالمها السياحية.

يُذكر أن الثنائي يهدفان إلى دمج السياحة والتعليم معاً، وذلك من خلال كتاب من المقرر نشره بحلول عام 2020، إذ يسعى إلى تثقيف الطلاب حول السياحة وأهميتها في الاقتصاد المصري.