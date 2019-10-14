محمد رمضان "يقود طائرة" في طريقه لمنتدى صناعة الترفيه بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو له على "تويتر" وهو "يقود طائرة" أثناء توجهه من مصر إلى المملكة العربية السعودية، بمناسبة إطلاق منتدى صناعة الترفيه بالرياض "Joy Forum19".

وقام رمضان بنشر الفيديو ذاته في حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وكتب فيه "أول مرة أسوق الطيارة".

ويبين الفيديو الفنان المصري وهو يتوجه إلى قمرة القيادة الخاصة بالطائرة، ليجلس في مقعد أحد الطيارين.

ولدى استمرار الفيديو، يظهر رمضان وهو يرتدي السماعات الخاصة بالطيارين، ويتحدث ويصافح الطيار الجالس بجانبه.

وفي نهاية الفيديو، يضع رمضان يديه على مقود الطائرة، بينما يقول شخص في الخلفية "والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي".

وأشار موقع "بوابة الأهرام" الحكومي إلى أن الصوت يعود إلى قائد الطائرة.

وهذه هي الزيارة الأولى للفنان إلى الرياض، بحسب ما ذكره في تغريدة نشرها يوم السبت في حسابه الرسمي في "تويتر".

ومن الجدير أن منتدى صناعة الترفيه انطلق يوم الأحد، ومن المقرر أن يستمر ليومين في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض.

وعلى هامش المنتدى، أُقيم حفل جوائز ضم العديد من كبار المشاهير العالميين والعرب، ومنهم النجم الهوليوودي، جاكي تشان، والنجم البوليوودي شاروخان.

وتضمن الضيوف أيضاً الفنان الكوميدي السعودي عبدالله السدحان، والمغنية السورية أصالة نصري.

وخلال الحفل، قابل رمضان الممثل الأمريكي جان كلود فان دام. وكان قد قابله قبل ذلك، ونشر صورة معه على حساب "إنستغرام" الخاص به في بداية مايو/أيار.

ويتماشى المنتدى مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى "الارتقاء بتطوير قطاع الترفيه الواعد بالمملكة العربية السعودية وفتح آفاق استثمارية واسعة، والاستفادة من التجارب العالمية لإثراء المحتوى المحلي وتعزيز ثقافة البهجة، وخلق فرص استثمارية مستدامة، وبناء مجتمع حيوي نابض بالحياة، تتوفر له كل الخيارات الترفيهية المتنوعة"، وفقاً لما هو مذكور في الموقع الرسمي للهيئة العامة للترفيه.