في دبي..عش تجربة "الأدرينالين" وسط بركة أسماك القرش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منا لا يخاف من أسماك القرش.. بدءاً من حجمها الكبير إلى أسنانها الحادة التي تمزق اللحم بكل سهولة، هذه ليست سوى بعض مواصفاتها التي تثير الرعب لدى الكثيرين.

ولكن، يبدو أن ليست جميع أسماك القرش مؤذية للبشر.. كيف ذلك؟

قد تتفاجأ للوهلة الأولى وتشعر بالفضول حول هذه الأسماك.. ففي مركز "دبي مول" التجاري، تقدم حديقة الحيوانات المائية تجربة فريدة من نوعها، حيث تسنح لك فرصة الوقوف بين أسماك القرش الصغيرة وتدريبها بنفسك.

ويترواح عمر أسماك قرش الخيزران، وهي غير مؤذية، بين عام وثلاثة أعوام. فمن خلال عصا طويلة، تُدرب أسماك القرش على تناول طعامها المفضل، الذي تستشعره من خلال حاستي الاستقبال الكهربائية والكيميائية.

وأخيراً، لا تُدرب هذه الأسماك حتى تُطلق في الحوض الرئيسي فحسب، وإنما لتثقيف الزوار حول أهمية حمايتها. بالإضافة إلى تغيير الانطباع الخاطئ بأن أسماك القرش عدوانية تجاه البشر.