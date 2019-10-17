احجز لقضاء عطلة في منزل باربي الشهير على Airbnb

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما أذهلت منازل الدمى الكبيرة، الأطفال الذين حلموا بالحصول عليها كهدية مثالية، وبالأخص جيل دمى الباربي، الذين كانوا يسحرون بجمال منزل الدمية باللونين الأبيض والزهري.

ولكن، ماذا لو لا يزال هذا الحلم يلاحقكم حتى اليوم؟

وبإمكان "عشاق" باربي اليوم، قضاء ليلة في نسخة مكبرة عن بيت الدمية، والتمتع بمنظر المحيط الذي تطل عليه والمزلاق الزهري الممتد من طرف الشرفة إلى بركة السباحة، بقيمة 60 دولاراً في اليوم على موقع Airbnb.

وسيكون بإمكان 3 أشخاص حجز البيت بدءاً من 23 أكتوبر/تشرين الأول.

أما فيما يتعلق بتصميم المكان، فيحمل البيت شرفة رائعة للتأمل وغرفة سينما، ولا تقتصر التجربة على قضاء بعض الليالي في منزل الأحلام، بل سيفسح المجال للحصول على بعض الدروس في المبارزة، من قبل بطلة المبارزة العالمية، ابتهاج محمد.

وستقدم، الطيارة والمهندسة الفضائية، جيل مايرز، جولة وراء الكواليس في مركز كولومبيا التذكاري للفضاء، كما أن مؤسسة Malibu Seaside Chef، ستطهو الطعام الطازج وتقدم بعض الدروس في الطهي.

وبما أن باربي تظهر دائماً في أجمل حللها، ستقوم مصففة الشعر الشهيرة، جين أتكين، التي تعمل مع عائلة كرداشيان، بتقديم خدماتها في عالم التجميل.