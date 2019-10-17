دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند خوض مغامرة سفر في بلد غريب، عادة ما يعتمد السياح على تطبيق Google Maps للتحرّك في المنطقة واكتشاف الأماكن المخفية والجميلة التي ادرجها هؤلاء على لائحة الأماكن المفضلة ضمن قائمة وجهاتهم، ولكن السلطات في جزيرة ساردينيا تحذرك من استخدام التطبيق، فما السبب؟

وحذرت السلطات في بلدية بائوني في منطقة نوورو، من استخدام تطبيق Google Maps، عند التنقل في المنطقة، إذ يستخدم السياح التطبيق عادة للتنقل وإيجاد الشواطئ المخفية، ولكن ينتهي بهم المطاف بمكان مهجور أو موقف يتطلب تدخل فرقة الإطفاء المحلية للخروج من المأزق.

وقامت السلطات بهذه الحركة بعد أن وصلتهم طلبات مساعدة بلغ عددها 144 اتصالاً من سائقي سيارات أو متسلقين في المنطقة، خلال السنتين الماضيتين.

01:20 بسعر قطعة من الحلوى.. بلدات تعرض منازلها للبيع في ايطاليا

وبدوره، قال عمدة المنطقة، سالفاتور كورياس، لـCNN إن السلطات وضعت يافطات حول المنطقة باللغتين الإيطالية والإنجليزية، تطالب السياح بـ"عدم اللحاق باتجاهات Google Maps"، كما تواصلت السلطات أيضاً مع العاملين على التطبيق الذين وعدوا بالنظر بالمسألة، إذ قال كورياس، إنه يؤمن بأنهم سينظرون بالمسألة.

وفي الوقت الحالي ينصح كورياس بالاستعانة بالإشارات الموجودة على الشوارع أو استخدام الخرائط الموثوق بها، أو الاستعانة بدليل سياحي محلي.

وفي المقابل قالت Google Maps، لـCNN إنها على علم بالمشكلة وتعمل على التحقيق في المسألة لإيجاد طرق فعالة أثر لتحذير السائقين من تضاريس الشوارع.