صور مضحكة وساحرة للحياة البرية لعام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الطبيعة وبين الحيوانات بمختلف أنواعها وأشكالها، يقف المصورون بانتظار اللحظة المثالية، لالتقاط الصورة التي تخلّد المنظر الخلاب بكبسة زر.

وضع المصور، أودون ريكاردسين، كاميرا على جذع شجرة مع شاشة استشعار، بالقرب من منزله في النرويج، وانتظر 3 سنوات حتى يعتاد النسر على الكاميرا ويبدأ باستخدام الجذع

وكان المصور الصيني، يونغكينع باو، قد التقط صورة معبرة، لمرموط في حالة تظهره وكأنه يقف بذهول دون أي حركة على قدم واحدة، عندما لاحظ وجود ثعلب يركض نحوه. وفازت الصورة بجائزة "Wildlife Photographer of the Year"، التي توزع سنوياً في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

صورة التقطها المصور الألماني ستيفان كريستمان، وتظهر بطاريق مجتمعة في قارة القطب الجنوبي

واختير المصور ليكون واحداً من الفائزين عن فئة من الفئات العديدة في المسابقة، إذ التقط باو الصورة على جبال قويلين بالصين خلال فترة الربيع.

صورة التقطها المصور الصيني، شانغزين فان، وتظهر قطيعاً من ظباء التبت في الثلج

وقال روز كوكس أحد الحكام في المسابقة إنه من الناحية الفوتوغرافية "تعتبر تلك اللحظة مثالية"، مضيفاً: "تجعلك الكثافة التعبيرية للموقفين مذهولاً".

كان المصور يلتقط صوراً لجماعة من النمل لكنه لاحظ وجود دخيل، وهو العنكبوت

ويذكر أن باو استلم الجائزة في حفل نُظم بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، يوم الثلاثاء.