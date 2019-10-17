صور مضحكة وساحرة للحياة البرية لعام 2019
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الطبيعة وبين الحيوانات بمختلف أنواعها وأشكالها، يقف المصورون بانتظار اللحظة المثالية، لالتقاط الصورة التي تخلّد المنظر الخلاب بكبسة زر.
وكان المصور الصيني، يونغكينع باو، قد التقط صورة معبرة، لمرموط في حالة تظهره وكأنه يقف بذهول دون أي حركة على قدم واحدة، عندما لاحظ وجود ثعلب يركض نحوه. وفازت الصورة بجائزة "Wildlife Photographer of the Year"، التي توزع سنوياً في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.
واختير المصور ليكون واحداً من الفائزين عن فئة من الفئات العديدة في المسابقة، إذ التقط باو الصورة على جبال قويلين بالصين خلال فترة الربيع.
وقال روز كوكس أحد الحكام في المسابقة إنه من الناحية الفوتوغرافية "تعتبر تلك اللحظة مثالية"، مضيفاً: "تجعلك الكثافة التعبيرية للموقفين مذهولاً".
ويذكر أن باو استلم الجائزة في حفل نُظم بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، يوم الثلاثاء.