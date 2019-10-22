العد التنازلي لـ"إكسبو 2020" بدأ..كيف ستتغير دبي بعد عام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فنادق جديدة ستفتح أبوابها وسكك قطارات تمتد لكل المناطق، لاستقبال "إكسبو 2020" في دبي، إذ بعد 6 سنوات من التحضير وما يقارب 8 مليارات دولار من الاستثمارات، فإن المعرض والحدث الضخم على بعد سنة فقط من أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ومن المتوقع للمعرض الذي سيستمر لستة أشهر أن يستقطب 25 مليون زائر، ويحصل على تمثيل من 192 دولة.

ما هو إكسبو؟

إكسبو، المعروف بـ" المعرض الدولي"، صُمم كمعرض لعرض أفضل ما في كل دولة، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والهندسة المعمارية، إذ حصل المعرض الأول في لندن في عام 1851، بعنوان "المعرض الكبير لأعمال الصناعة لجميع الأمم".

وهيمنت كنوز الدولة المضيفة، أي المملكة المتحدة على المعرض، ولكن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي، حظيت بتمثيل أيضاً، من خلال إرسال المجوهرات والأدوات ليتم عرضها في المهرجان.

وبحسب أرشيف المكتبة البريطانية، كان "The Crystal Palace"، الذي صُمم حصرياً للمعرض من الأكثر إثارة. ومنذ ذلك الحين، تُعقد معارض كهذه بطريقة منتظمة، وتحمل أيضاً سلسلة من الدول المضيفة والمشاركين.

الاختراعات والإنجازات:

عادة ما كان "إكسبو 2020" المنصة المثالية للاختراعات الجريئة التي تُعرض للعلن، إذ لطالما أعادت الأحداث تشكيل المدن المضيفة وإدخال المعالم الجديدة، فعلى سبيل المثال، تم الكشف عن برج إيفل في باريس، عام 1889، مما أثار سخرية الكثير من الناس في ذلك الوقت.

بدورها قالت بروفيسورة في التخطيط المدني والإقليمي، في جامعة كورنيل والمتخصصة في تاريخ "إكسبو"، جينيفير ماينير، إن المعيار لقياس نجاح المعرض يعتمد على تأثيره المجتمعي في التخطيط الحضري.

آمال كبيرة:

وكبر المعرض من ناحية الحجم والوزن مع مرور السنوات، فمن الممكن رؤية طموح دبي لعام 2020، على سبيل المثال، في الموقع الذي تبلغ مساحته 1000 فدان والاختيار الجريء للموضوع الذي يتمحور حول عنوان "ربط العقول وخلق المستقبل".

ويتوقع المنظمون تحقيق مكاسب دائمة من هذا الحدث الصخم، بالإضافة إلى أرباح اقتصادية تزيد عن 33 مليار دولار وخلق أكثر من 900،000 فرصة عمل بحلول عام 2031.

وتخطط دبي لإعادة استخدام 80 ٪ من البنية التحتية للمعرض، من خلال مخططات طموحة مثل تحويل مساحة "District 2020" إلى منطقة مستدامة.