مزارع أمريكي يحول يقطينة ضخمة إلى قارب في بحيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدلاً من صنع فانوس ضخم، أو حتى فطيرة يقطين كبيرة لإطعام البلدة كلها، قرّر المزارع الأمريكي، جاستين أونبي، أن يصنع قارباً من يقطينته، التي يبلغ وزنها 910 رطل.

وقالت زوجة أونبي، إن زراعة يقطينة ضخمة كانت حلم زوجها، الذي عمل خلال السنوات الأربعة الماضية للوصول إلى هدفه، وزراعة يقطينة يصل وزنها إلى 1000 رطل.

وزرع أونبي، بذرة من اليقطينة التي فازت العام الماضي، بلقب أضخم يقطينة، حيث قام بزراعة البذرة يومياً، و"حمايتها من حرارة الشمس"، على حد تعبير زوجته.

وبعد أن اكتمل نمو اليقطينة، قام المزارع بنقلها على شاحنة لوزنها بمساعدة جاره، ومن ثم بدأ المزارع بعملية تفريغ اليقطينة من البذور من الداخل، وصعد إلى داخلها وبدأ بالتجديف في البحيرة.

في الشهر الماضي، أقيمت سباقات قوارب القرع في مورتون، إلينوي، حيث اضطر المشاركون إلى التجديف عبر بحيرة بينما كانوا يجلسون في يقطينة تزن 500 رطل.

ويأمل جاستين أن يكسر الرقم القياسي ليقطينة بوزن 1000 رطل في العام المقبل.