دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خلال الأشهر الماضية، كان على سلطات البندقية التعامل مع السياح، الذين يقومون بأعمال غريبة، مثل السباحة في القنوات المائية، أو تجهيز القهوة على جسر ريالتو.

ورغم أن موسم السياحة قد هدأ، إلا أن تصرفات السياح السيئة لا تزال تتربص بالمدينة الإيطالية، إذ احتجز أحد السياح امرأة كرهينة بسبب خلاف على حوالة نقدية.

وأمضى السائح الإسرائيلي، البالغ من العمر 46 عاماً، بضعة أيام في البندقية، وذهب إلى مركز حوالة نقدية، بالقرب من ريالتو، وطلب تحويل 100 دولار إلى يورو، ولكنه لم يرض بالمبلغ الذي حصل عليه، لذا طلب إلغاء الحوالة.

وحجز السائح نفسه في المبنى، مع المرأة من مركز الحوالة المالية، إذ قال شرطي لـCNN إن المتهم "أغلق الأبواب ولم يسمح للمرأة بالخروج لأكثر من نصف ساعة"، مما تسبب بشعور السيدة بالرعب، ودفعها للاتصال بالشرطة فوراً.

وألقي القبض على السائح بتهمة الاختطاف.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها السلطات مواقف غريبة، إذ قام سائحان ألمانيان في شهر يوليو/تموز، بصنع القهوة بالقرب من أحد المواقع المهمة في البندقية، مما دفع السلطات إلى تغريمهما بمبلغ 1057 دولاراً، وتوجيه الأمر لهما بالخروج من المدينة.

وفي سبتمبر/أيلول دفع سائحان تشيكيان غرامة 3320 دولاراً، بسبب "أعمال فاحشة"، إذ قام السائحان بالسباحة في قناة مائية بلا ملابس.