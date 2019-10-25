موقف سيارات بمبلغ "خيالي"..هل تجرؤ على شرائه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أزمة سير خانقة.. ومواقف السيارات ممتلئة.. قد تدفعك ظروف كهذه إلى شراء موقف خاص بك، ولكن هل من الممكن أن تدفع مليون دولار تقريباً للحصول عليه؟

قد تكون إجابتك "لا"، ولكن يذكر أن رجل الأعمال جوني تشانغ، باع موقف سيارات يصل حجمه إلى 135 قدما مربعا، بقيمة 969 ألف دولار تقريباً في هونغ كونغ لشخص لم تعرف هويته بعد، بحسب صحيفة "South China Morning".

ويقع الموقف في موقع شديد الازدحام، إذ تتمركز حوله شركات كبيرة مثل بنك DBS ومكتب محاماة روبرتسون. وليس هذا موقف السيارات الأول الذي يبيعه تشانغ، إذ كان يملك 4 مواقف أخرى لركن السيارات، وباع في السابق 3 مواقف بمبلغ من 6 خانات.

وتعتبر هونغ كونغ المكتظة بالسكان، أكثر المدن غلاء للمعيشة في العالم، في 2018 و2019، بحسب مؤشر ميرسير لتكلفة المعيشة السنوي.

وفي الوقت نفسه، ذكرت شركة العقارات CBRE أن متوسط سعر المنزل في هونغ كونغ كان 1.235 مليون دولار، مما يضع المدينة على رأس قائمة من أغلى أسواق العقارات في العالم قبل سنغافورة ولندن ومدينة نيويورك.