دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بإمكان الجائعين الذين يريدون تناول وليمة عشاء، طلب كوبرا، وإن لم يكونوا جائعين للغاية، فبإمكانهم طلب أفعى صغيرة، وكل هذا في مطعم Nguyen Van Duc، المعروف بقرية الأفاعي.

ويشتهر هذا الحي الهادئ في هانوي، بفيتنام، بمطبخه الذي يقدم مأكولات الزواحف، إذ قال مدير المطعم، نجويين هونغ لونغ، لـCNN إن سكان القرية يلتقطون الأفاعي ويربونها منذ 200 عام، كما أشار لونغ إلى أن سكان القرية كانوا يستخدمون دماء الأفاعي لمعالجة آلام الرأس.

ولم يحدد مدير المطعم الكثير من التفاصيل حول العينات والكميات التي يستخدمونها في الطهي، إلا أنه لفت إلى أن الأشخاص الذين يأتون لتناول هذه الأطباق في مطعمه لا يأتون للحصول على العلاجات بل للشعور بعنصر المغامرة والبوح بتفاصيل هذه التجربة لأصدقائهم ومعارفهم.

وتمثل الأفاعي والثعابين، جزءاً من الوجبات الاعتيادية التي يتناولها أهل القرية ولكنها غريبة وغير اعتيادية للغرباء والأجانب، مما يدفع أقوياء القلب منهم فقط إلى خوض المغامرة الجديدة.

وتوظف أطباق Van Duc المذاق الفيتنامي في وصفاتها، فإذا قرر أحد الزوار تناول طبق الأفاعي للمرة الأولى فقد يتناول طبقاً يتكون من بعض الريحان وصلصة السمك والثوم، ولكن إن قرر تناول قلب الأفعى، فعليه أن يكون جريئاً بما يكفي لتحمل المذاق الغريب.

ويستطيع الزوار في المطعم، اختيار الأفعى التي يريدون تناولها، كما أن بإمكانهم مراقبة أسلوب ذبح الحية وطريقة إعدادها، قبل أن يأخذها الطاهي إلى المطبخ ويبدأ بعملية إعداد الطبق.

وبإمكان طبق كوبرا أن يطعم 6 إلى 8 أشخاص، ويصل سعر الطبق إلى 60 دولارا. أما من ناحية مخاطر التسمم، فقال مدير المطعم إن أحد الأطباق التي تقدم، قد تكون سامة، ولكنه يخبر الضيوف بهذه المعلومة منذ البداية، ولم يصدف أن عانى أي شخص من حساسية بسبب الطبق.