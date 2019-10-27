نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مشهد مليء بالألوان وأجواء يسودها المرح والضحك.. نُظم سباق الألوان في المملكة العربية السعودية، وهو أحد أكبر سلسلة سباقات في العالم، للمرة الثانية في منطقة "الرياض بوليفارد".

وبحسب ما نقله موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، حقق سباق الألوان، الذي أُقيم يوم السبت، رقماً قياسياً بمشاركة 20 ألف شخص، مما جعله "السباق الأكثر مشاركة في الشرق الأوسط".

وإذا نظرت إلى صور السباق، فكل ما ستراه هو ألوان الأزرق والأصفر والأحمر والأخضر والبرتقالي، التي تمثل كل منها مراحل مختلفة من السباق.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن الفائز قد مُنح ميدالية السباق مع حزمة من الألوان. بالإضافة إلى فرصة المشاركة بمهرجان "الفوز"، الغني بالعروض الاحتفالية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُنظم فيها السعودية سباق الألوان، إذ نُظم سابقاً بمدينة الخُبر في مارس/ آذار 2019. ويُذكر أن السباق، الذي يُطلق عليه "أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض"، قد حلّ ضيفاً في أكثر من 40 دولة.

وجاء هذا السباق ضمن نشاطات "بوليفارد الرياض"، الذي يشهد 9 فعاليات، منها السينما الخارجية، والأنشطة الرياضية والأنشطة الفنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُشار إلى أن السعودية تقدم فعاليات أخرى مليئة بالمغامرة، حيث تم افتتاح مدينة الألعاب "ونتر وندرلاند"، ضمن فعاليات "موسم الرياض 2019"، والتي تحتضنها العاصمة حتى منتصف يناير / كانون الثاني المقبل.

وفي تغريدة نشرها حساب الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عبر موقع "تويتر"، فقد أوضح أن مدينة الملاهي تحتضن أكثر من 42 لعبة، منها 5 ألعاب خطيرة، بالإضافة إلى لعبة يقدمها موسم الرياض لأول مرة في العالم.