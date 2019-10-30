دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مدينة الرياض، وبالتحديد من أمام فندق الـ"ريتز كارلتون" بالسعودية، حلّق المخترع البريطاني، ريتشارد براونينغ، ببدلته النفاثة خلال اليوم الأول من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2019.

وعلى هامش هذه المبادرة، التي تُشجع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والقادة، التقطت عدسات الزوار والحاضرين لحظات إقلاع وهبوط براونينغ، في مشهد قد يُذكرك بالرجل الحديدي.

من هو ريتشارد براونينغ؟

نجح المخترع البريطاني، في عام 2017، تسجيل اسمه بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن حلّق بسرعة تصل إلى 51.53 كيلومتراً في الساعة.

وبذلك، يسافر براونينغ بأعلى سرعة تم تحقيقها، في بدلة نفاثة، يمكن أن يتحكم بها الجسم.

سؤال واحد خلف فكرة المخترع البريطاني: "هل يمكن إعادة تخيل طريقة سفر الإنسان، بطريقة مختلفة تماماً بمجرد إضافة القليل من قوة الحصان للإطار البشري؟" من هنا، ابتكر براونينغ بدلة "Daedalus"، التي تشتهر باسم "بدلة الرجل الحديدي".

ويبدو أن المخترع البريطاني قد ورث حبه للطيران من والده، الذي كان مخترعاً ومهندساً للطيران، بالإضافة إلى جده، الذي عمل كطيار مقاتل في زمن الحرب.

وفي حديثه مع CNN، قال براونينغ: "عندما صنعنا هذه البدلة، لم نتخيل بداية أننا سنُحدث ثورة في قطاع النقل، كالذهاب إلى المتاجر، أو جلب الأطفال من المدرسة".